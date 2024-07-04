https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957336777.html

При Санду нищета в Молдавии превысила 42 процента, заявил экс-президент

При Санду нищета в Молдавии превысила 42 процента, заявил экс-президент - РИА Новости, 04.07.2024

При Санду нищета в Молдавии превысила 42 процента, заявил экс-президент

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что при правлении партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:33

2024-07-04T12:33

2024-07-04T12:33

в мире

молдавия

майя санду

владимир воронин

возрождение

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КИШИНЕВ, 4 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что при правлении партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Майи Санду уровень нищеты в стране превысил 42%. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. "При правлении ПДС и Санду уровень нищеты перевалил за 42%. Заметьте, я говорю не о бедности. Это именно нищета. Остальные все граждане – бедные, кроме тех 5%, которые представляют нынешних олигархов от власти, которые сидят в своих креслах и продолжают ту же практику, внедрявшуюся до них все последние 15 лет. Они основываются на практике воровства, коррупции. Ни одного громкого процесса по коррупционным делам мы не слышали за этот период", – сказал Воронин в эфире радиостудии Sputnik Молдова. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240627/moldaviya-1955850558.html

https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924771468.html

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в мире, молдавия, майя санду, владимир воронин, возрождение