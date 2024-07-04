https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957336429.html
К зданию парламента Молдавии прибыла полиция, которую вызвала оппозиция
К зданию парламента Молдавии прибыла полиция, которую вызвала оппозиция - РИА Новости, 04.07.2024
К зданию парламента Молдавии прибыла полиция, которую вызвала оппозиция
Полиция, которую вызвала депутат от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер, прибыла к зданию парламента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:31
2024-07-04T12:31
2024-07-04T12:52
в мире
молдавия
марина таубер
игорь гросу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957342895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9659952034e80faac3149d461c9149c9.jpg
КИШИНЕВ, 4 июл – РИА Новости. Полиция, которую вызвала депутат от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер, прибыла к зданию парламента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг представителей оппозиционного блока "Победа" охрана не впустила в зал заседания законодательного собрания республики. Удерживаемые охранниками оппозиционеры устроили протест в холле парламента. Таубер, транслирующая в прямом эфире в своем Telegram-канале инцидент, вызвала полицию. Прибывшим полицейским парламентарии объяснили, что в четверг в 9:30 (совпадает с мск) они оспорили решение спикера Игоря Гросу о запрете им посещать пять заседаний законодательного органа страны. "Просим вас зарегистрировать нарушение. Мы никуда не уйдем и будем весь день, если потребуется, звонить в службу 112, потому что мы имеем право присутствовать на заседании парламента, и вы как полиция обязаны реагировать на наши звонки и обязаны обеспечить соблюдение закона", - сказала Таубер полицейским. Оппозиционные парламентарии продолжают свою акцию протеста, надеясь привлечь внимание общественности и заручиться поддержкой других оппозиционных сил. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "ПДС". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957320404.html
https://ria.ru/20240703/oppozitsiya-1957163246.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957342895_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6e912cb1fbc7815aa4db18bb7fe7b8a3.jpg
Полиция у здания парламента
Полиция у здания парламента
2024-07-04T12:31
true
PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, марина таубер, игорь гросу
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Игорь Гросу
К зданию парламента Молдавии прибыла полиция, которую вызвала оппозиция
Полиция, вызванная депутатом Таубер, прибыла к зданию парламента Молдавии
КИШИНЕВ, 4 июл – РИА Новости. Полиция, которую вызвала депутат от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер, прибыла к зданию парламента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг представителей оппозиционного блока "Победа" охрана не впустила в зал заседания законодательного собрания республики. Удерживаемые охранниками оппозиционеры устроили протест в холле парламента. Таубер, транслирующая в прямом эфире в своем Telegram-канале инцидент, вызвала полицию.
Прибывшим полицейским парламентарии объяснили, что в четверг в 9:30 (совпадает с мск) они оспорили решение спикера Игоря Гросу
о запрете им посещать пять заседаний законодательного органа страны.
"Просим вас зарегистрировать нарушение. Мы никуда не уйдем и будем весь день, если потребуется, звонить в службу 112, потому что мы имеем право присутствовать на заседании парламента, и вы как полиция обязаны реагировать на наши звонки и обязаны обеспечить соблюдение закона", - сказала Таубер полицейским.
Оппозиционные парламентарии продолжают свою акцию протеста, надеясь привлечь внимание общественности и заручиться поддержкой других оппозиционных сил.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду
, которая является неформальным лидером правящей партии "ПДС". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение
" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.