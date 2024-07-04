https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957336429.html

К зданию парламента Молдавии прибыла полиция, которую вызвала оппозиция

К зданию парламента Молдавии прибыла полиция, которую вызвала оппозиция - РИА Новости, 04.07.2024

К зданию парламента Молдавии прибыла полиция, которую вызвала оппозиция

Полиция, которую вызвала депутат от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер, прибыла к зданию парламента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:31

2024-07-04T12:31

2024-07-04T12:52

в мире

молдавия

марина таубер

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 4 июл – РИА Новости. Полиция, которую вызвала депутат от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер, прибыла к зданию парламента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг представителей оппозиционного блока "Победа" охрана не впустила в зал заседания законодательного собрания республики. Удерживаемые охранниками оппозиционеры устроили протест в холле парламента. Таубер, транслирующая в прямом эфире в своем Telegram-канале инцидент, вызвала полицию. Прибывшим полицейским парламентарии объяснили, что в четверг в 9:30 (совпадает с мск) они оспорили решение спикера Игоря Гросу о запрете им посещать пять заседаний законодательного органа страны. "Просим вас зарегистрировать нарушение. Мы никуда не уйдем и будем весь день, если потребуется, звонить в службу 112, потому что мы имеем право присутствовать на заседании парламента, и вы как полиция обязаны реагировать на наши звонки и обязаны обеспечить соблюдение закона", - сказала Таубер полицейским. Оппозиционные парламентарии продолжают свою акцию протеста, надеясь привлечь внимание общественности и заручиться поддержкой других оппозиционных сил. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "ПДС". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957320404.html

https://ria.ru/20240703/oppozitsiya-1957163246.html

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в мире, молдавия, марина таубер, игорь гросу