Молдавские оппозиционеры устроили акцию протеста в холле парламента
Депутаты блока "Победа" устроили акцию протеста в парламенте Молдавии
КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Депутаты от оппозиционного блока "Победа" устроили протест в холле парламента Молдавии после того, как их не пустили в зал заседаний, прямую трансляцию в своем Telegram-канале ведет один из лидеров объединения Марина Таубер.
Спикер Игорь Гросу в июне запретил депутатами Таубер, Василию Боле, Вадиму Фотеску, Денису Уланову, Ирине Лозован, Регине Апостоловой и Александру Нестеровскому участвовать в пяти пленарных заседаниях.
Таубер напомнила охранникам, которые не пропускают народных избранников, что оппозиция оспорила решение Гросу в суде, сейчас вопрос находится на рассмотрении.
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"Решение Гросу незаконное. Нет такого запрета ни в регламенте парламента, ни в законодательстве. Гросу совершил должностное преступление, за которое он обязательно ответит", — подчеркнула депутат.
Представители блока "Победа" вызвали полицию, чтобы зарегистрировать нарушение. Как сообщила РИА Новости Таубер, силовики уже прибыли к зданию парламента.
Депутаты объяснили полицейским, что в четверг в 09:30 они оспорили решение Гросу о запрете посещать заседания.
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"Просим вас зарегистрировать нарушение. Мы никуда не уйдем и будем весь день, если потребуется, звонить в службу 112, потому что мы имеем право присутствовать на заседании парламента, и вы как полиция обязаны реагировать на наши звонки и обязаны обеспечить соблюдение закона", — сказала Таубер полицейским.
Оппозиционные парламентарии продолжают свою акцию, надеясь привлечь внимание общественности и заручиться поддержкой других оппозиционных сил.
В Молдавии с мая 2022 года проходят протесты. Оппозиция настаивает на отставке правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на несогласных. В результате действий властей в стране запретили оппозиционную партию "Шор". Представители и других формирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс" регулярно сталкиваются с обысками и задержанием.