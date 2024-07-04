https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957320404.html

Молдавские оппозиционеры устроили акцию протеста в холле парламента

Молдавские оппозиционеры устроили акцию протеста в холле парламента - РИА Новости, 04.07.2024

Молдавские оппозиционеры устроили акцию протеста в холле парламента

Депутаты от оппозиционного блока "Победа" устроили протест в холле парламента Молдавии после того, как их не пустили в зал заседаний, прямую трансляцию в своем... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:51

2024-07-04T11:51

2024-07-04T13:08

в мире

молдавия

игорь гросу

марина таубер

василий боля

возрождение

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КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Депутаты от оппозиционного блока "Победа" устроили протест в холле парламента Молдавии после того, как их не пустили в зал заседаний, прямую трансляцию в своем Telegram-канале ведет один из лидеров объединения Марина Таубер.Таубер напомнила охранникам, которые не пропускают народных избранников, что оппозиция оспорила решение Гросу в суде, сейчас вопрос находится на рассмотрении."Решение Гросу незаконное. Нет такого запрета ни в регламенте парламента, ни в законодательстве. Гросу совершил должностное преступление, за которое он обязательно ответит", — подчеркнула депутат.Представители блока "Победа" вызвали полицию, чтобы зарегистрировать нарушение. Как сообщила РИА Новости Таубер, силовики уже прибыли к зданию парламента.Депутаты объяснили полицейским, что в четверг в 09:30 они оспорили решение Гросу о запрете посещать заседания."Просим вас зарегистрировать нарушение. Мы никуда не уйдем и будем весь день, если потребуется, звонить в службу 112, потому что мы имеем право присутствовать на заседании парламента, и вы как полиция обязаны реагировать на наши звонки и обязаны обеспечить соблюдение закона", — сказала Таубер полицейским.Оппозиционные парламентарии продолжают свою акцию, надеясь привлечь внимание общественности и заручиться поддержкой других оппозиционных сил.В Молдавии с мая 2022 года проходят протесты. Оппозиция настаивает на отставке правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на несогласных. В результате действий властей в стране запретили оппозиционную партию "Шор". Представители и других формирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс" регулярно сталкиваются с обысками и задержанием.

https://ria.ru/20240619/moldaviya-1953911417.html

https://ria.ru/20240702/moldaviya-1956943645.html

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Игорь Грос входит в зал Игорь Грос входит в зал 2024-07-04T11:51 true PT0M17S

Полиция у здания парламента Полиция у здания парламента 2024-07-04T11:51 true PT2M05S

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в мире, молдавия, игорь гросу, марина таубер, василий боля, возрождение