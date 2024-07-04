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Молдавские оппозиционеры устроили акцию протеста в холле парламента - РИА Новости, 04.07.2024
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11:51 04.07.2024 (обновлено: 13:08 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957320404.html
Молдавские оппозиционеры устроили акцию протеста в холле парламента
Молдавские оппозиционеры устроили акцию протеста в холле парламента - РИА Новости, 04.07.2024
Молдавские оппозиционеры устроили акцию протеста в холле парламента
Депутаты от оппозиционного блока "Победа" устроили протест в холле парламента Молдавии после того, как их не пустили в зал заседаний, прямую трансляцию в своем... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:51
2024-07-04T13:08
в мире
молдавия
игорь гросу
марина таубер
василий боля
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КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Депутаты от оппозиционного блока "Победа" устроили протест в холле парламента Молдавии после того, как их не пустили в зал заседаний, прямую трансляцию в своем Telegram-канале ведет один из лидеров объединения Марина Таубер.Таубер напомнила охранникам, которые не пропускают народных избранников, что оппозиция оспорила решение Гросу в суде, сейчас вопрос находится на рассмотрении."Решение Гросу незаконное. Нет такого запрета ни в регламенте парламента, ни в законодательстве. Гросу совершил должностное преступление, за которое он обязательно ответит", — подчеркнула депутат.Представители блока "Победа" вызвали полицию, чтобы зарегистрировать нарушение. Как сообщила РИА Новости Таубер, силовики уже прибыли к зданию парламента.Депутаты объяснили полицейским, что в четверг в 09:30 они оспорили решение Гросу о запрете посещать заседания."Просим вас зарегистрировать нарушение. Мы никуда не уйдем и будем весь день, если потребуется, звонить в службу 112, потому что мы имеем право присутствовать на заседании парламента, и вы как полиция обязаны реагировать на наши звонки и обязаны обеспечить соблюдение закона", — сказала Таубер полицейским.Оппозиционные парламентарии продолжают свою акцию, надеясь привлечь внимание общественности и заручиться поддержкой других оппозиционных сил.В Молдавии с мая 2022 года проходят протесты. Оппозиция настаивает на отставке правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на несогласных. В результате действий властей в стране запретили оппозиционную партию "Шор". Представители и других формирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс" регулярно сталкиваются с обысками и задержанием.
https://ria.ru/20240619/moldaviya-1953911417.html
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РИА Новости
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Игорь Грос входит в зал
Игорь Грос входит в зал
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Полиция у здания парламента
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в мире, молдавия, игорь гросу, марина таубер, василий боля, возрождение
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, Марина Таубер, Василий Боля, Возрождение
Молдавские оппозиционеры устроили акцию протеста в холле парламента

Депутаты блока "Победа" устроили акцию протеста в парламенте Молдавии

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КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Депутаты от оппозиционного блока "Победа" устроили протест в холле парламента Молдавии после того, как их не пустили в зал заседаний, прямую трансляцию в своем Telegram-канале ведет один из лидеров объединения Марина Таубер.

Спикер Игорь Гросу в июне запретил депутатами Таубер, Василию Боле, Вадиму Фотеску, Денису Уланову, Ирине Лозован, Регине Апостоловой и Александру Нестеровскому участвовать в пяти пленарных заседаниях.

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Таубер напомнила охранникам, которые не пропускают народных избранников, что оппозиция оспорила решение Гросу в суде, сейчас вопрос находится на рассмотрении.
«
"Решение Гросу незаконное. Нет такого запрета ни в регламенте парламента, ни в законодательстве. Гросу совершил должностное преступление, за которое он обязательно ответит", — подчеркнула депутат.
Представители блока "Победа" вызвали полицию, чтобы зарегистрировать нарушение. Как сообщила РИА Новости Таубер, силовики уже прибыли к зданию парламента.
Депутаты объяснили полицейским, что в четверг в 09:30 они оспорили решение Гросу о запрете посещать заседания.
«
"Просим вас зарегистрировать нарушение. Мы никуда не уйдем и будем весь день, если потребуется, звонить в службу 112, потому что мы имеем право присутствовать на заседании парламента, и вы как полиция обязаны реагировать на наши звонки и обязаны обеспечить соблюдение закона", — сказала Таубер полицейским.
Оппозиционные парламентарии продолжают свою акцию, надеясь привлечь внимание общественности и заручиться поддержкой других оппозиционных сил.
В Молдавии с мая 2022 года проходят протесты. Оппозиция настаивает на отставке правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на несогласных. В результате действий властей в стране запретили оппозиционную партию "Шор". Представители и других формирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс" регулярно сталкиваются с обысками и задержанием.
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В миреМолдавияИгорь ГросуМарина ТауберВасилий БоляВозрождение
 
 
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