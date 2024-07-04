https://ria.ru/20240704/mishustin-1957410812.html

Мишустин оценил объемы продовольствия в России как достаточные

Мишустин оценил объемы продовольствия в России как достаточные - РИА Новости, 04.07.2024

Мишустин оценил объемы продовольствия в России как достаточные

Объемов зерна, сахара, мяса, рыбы, растительного масла в России хватает для обеспечения собственных потребностей и поставок за рубеж, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:40

2024-07-04T15:40

2024-07-04T17:10

экономика

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Объемов зерна, сахара, мяса, рыбы, растительного масла в России хватает для обеспечения собственных потребностей и поставок за рубеж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла - всего этого хватает и нам, и для поставок партнерам за рубеж", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.Он отметил увеличение урожаев овощей и фруктов в стране."Заметно увеличились урожаи овощей, картофеля, а также фруктов. Примерно около 11 процентов сейчас фиксируем рост", - сообщил глава кабмина.По его словам, растут и логистические мощности, которые могут одномоментно принимать на хранение сотни тысяч тонн такой агропродукции. Он добавил, что в 2023 году были введены в эксплуатацию 49 новых и реконструированных объектов мясного животноводства, свыше 170 молочных ферм и комплексов."Причем нарастили также, что очень важно,.. переработку сырого молока", - уточнил Мишустин.Аграрии продолжают получать поддержку за счет лизинга сельхозтехники и льготных кредитов на ее покупку, так были обеспечены поставки почти 17 тысяч тракторов и комбайнов. Кроме того, развивается система агрострахования, в минувшем году в ней приняли участие 69 регионов страны, отметил глава кабмина."Это позволит производителям снизить издержки, в том числе и возникшие в результате чрезвычайных ситуаций", - пояснил Мишустин.

https://ria.ru/20240704/mishustin-1957411259.html

https://ria.ru/20240704/mishustin-1957409671.html

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экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф