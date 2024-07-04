https://ria.ru/20240704/mishustin-1957410812.html
Мишустин оценил объемы продовольствия в России как достаточные
Мишустин оценил объемы продовольствия в России как достаточные - РИА Новости, 04.07.2024
Мишустин оценил объемы продовольствия в России как достаточные
Объемов зерна, сахара, мяса, рыбы, растительного масла в России хватает для обеспечения собственных потребностей и поставок за рубеж, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:40
2024-07-04T15:40
2024-07-04T17:10
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Объемов зерна, сахара, мяса, рыбы, растительного масла в России хватает для обеспечения собственных потребностей и поставок за рубеж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла - всего этого хватает и нам, и для поставок партнерам за рубеж", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.Он отметил увеличение урожаев овощей и фруктов в стране."Заметно увеличились урожаи овощей, картофеля, а также фруктов. Примерно около 11 процентов сейчас фиксируем рост", - сообщил глава кабмина.По его словам, растут и логистические мощности, которые могут одномоментно принимать на хранение сотни тысяч тонн такой агропродукции. Он добавил, что в 2023 году были введены в эксплуатацию 49 новых и реконструированных объектов мясного животноводства, свыше 170 молочных ферм и комплексов."Причем нарастили также, что очень важно,.. переработку сырого молока", - уточнил Мишустин.Аграрии продолжают получать поддержку за счет лизинга сельхозтехники и льготных кредитов на ее покупку, так были обеспечены поставки почти 17 тысяч тракторов и комбайнов. Кроме того, развивается система агрострахования, в минувшем году в ней приняли участие 69 регионов страны, отметил глава кабмина."Это позволит производителям снизить издержки, в том числе и возникшие в результате чрезвычайных ситуаций", - пояснил Мишустин.
https://ria.ru/20240704/mishustin-1957411259.html
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экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин оценил объемы продовольствия в России как достаточные
Мишустин: в России хватает продовольствия для внутреннего рынка и для поставок
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Объемов зерна, сахара, мяса, рыбы, растительного масла в России хватает для обеспечения собственных потребностей и поставок за рубеж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла - всего этого хватает и нам, и для поставок партнерам за рубеж", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он отметил увеличение урожаев овощей и фруктов в стране.
"Заметно увеличились урожаи овощей, картофеля, а также фруктов. Примерно около 11 процентов сейчас фиксируем рост", - сообщил глава кабмина.
По его словам, растут и логистические мощности, которые могут одномоментно принимать на хранение сотни тысяч тонн такой агропродукции. Он добавил, что в 2023 году были введены в эксплуатацию 49 новых и реконструированных объектов мясного животноводства, свыше 170 молочных ферм и комплексов.
"Причем нарастили также, что очень важно,.. переработку сырого молока", - уточнил Мишустин.
Аграрии продолжают получать поддержку за счет лизинга сельхозтехники и льготных кредитов на ее покупку, так были обеспечены поставки почти 17 тысяч тракторов и комбайнов. Кроме того, развивается система агрострахования, в минувшем году в ней приняли участие 69 регионов страны, отметил глава кабмина.
"Это позволит производителям снизить издержки, в том числе и возникшие в результате чрезвычайных ситуаций", - пояснил Мишустин.