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Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности - РИА Новости, 04.07.2024
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15:33 04.07.2024 (обновлено: 17:13 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/mishustin-1957409671.html
Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности
Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности - РИА Новости, 04.07.2024
Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень продовольственной безопасности в России продолжает системно повышаться. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:33
2024-07-04T17:13
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень продовольственной безопасности в России продолжает системно повышаться. "Продолжает системно повышаться уровень продовольственной безопасности: зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла, всего этого хватает нам и для поставок партнерам за рубеж", - заявил Мишустин на заседании кабмина РФ, говоря об итогах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2023 год. "Заметно увеличились урожаи картофеля, овощей, также фруктов. Примерно около 11% сейчас фиксируем рост", - добавил он.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности

Мишустин: уровень продовольственной безопасности в России продолжает повышаться

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень продовольственной безопасности в России продолжает системно повышаться.
"Продолжает системно повышаться уровень продовольственной безопасности: зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла, всего этого хватает нам и для поставок партнерам за рубеж", - заявил Мишустин на заседании кабмина РФ, говоря об итогах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2023 год.
«
"Заметно увеличились урожаи картофеля, овощей, также фруктов. Примерно около 11% сейчас фиксируем рост", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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