https://ria.ru/20240704/mishustin-1957409671.html

Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности

Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности - РИА Новости, 04.07.2024

Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень продовольственной безопасности в России продолжает системно повышаться. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:33

2024-07-04T15:33

2024-07-04T17:13

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень продовольственной безопасности в России продолжает системно повышаться. "Продолжает системно повышаться уровень продовольственной безопасности: зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла, всего этого хватает нам и для поставок партнерам за рубеж", - заявил Мишустин на заседании кабмина РФ, говоря об итогах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2023 год. "Заметно увеличились урожаи картофеля, овощей, также фруктов. Примерно около 11% сейчас фиксируем рост", - добавил он.

https://ria.ru/20240702/evropa-1956745452.html

россия

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2024

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экономика, россия, михаил мишустин