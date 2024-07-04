https://ria.ru/20240704/minsk-1957372863.html

Лукашенко пригласил представителей ШОС на конференцию в Минске

Лукашенко пригласил представителей ШОС на конференцию в Минске - РИА Новости, 04.07.2024

Лукашенко пригласил представителей ШОС на конференцию в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск пригласил представителей стран ШОС в республику осенью на конференцию по евразийской безопасности. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:06

2024-07-04T14:06

2024-07-04T14:33

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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск пригласил представителей стран ШОС в республику осенью на конференцию по евразийской безопасности."Приглашения руководствам ваших МИДов на минскую конференцию, которая пройдет этой осенью, уже направлены. Очень хотел бы, чтобы представители ваших стран участвовали в обсуждении хартии (по вопросам безопасности - ред.). Считаем, что она должна быть принята на уровне глав государств", - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс"."Нам нужно выработать концепцию, название и проект которой уже есть, - "Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке". Ее идея возникла по итогам международной конференции, проведенной в октябре прошлого года в Минске", - сказал Лукашенко.Он заявил, что это мероприятие стало ежегодным. "Более того, мы рассматриваем его как своего рода евразийскую альтернативу трансатлантической Мюнхенской конференции", - отметил президент.

https://ria.ru/20240704/shos-1957329256.html

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