https://ria.ru/20240704/metro-1957388705.html
В московском метро планируют летом запустить оплату по СБП
В московском метро планируют летом запустить оплату по СБП - РИА Новости, 04.07.2024
В московском метро планируют летом запустить оплату по СБП
Систему быстрых платежей (СБП) планируют полноценно запустить в метро Москвы уже этим летом, сообщила заместитель руководителя московского метрополитена по... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:38
2024-07-04T14:38
2024-07-04T14:38
технологии
москва
максим ликсутов
московское центральное кольцо (мцк)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Систему быстрых платежей (СБП) планируют полноценно запустить в метро Москвы уже этим летом, сообщила заместитель руководителя московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Жанна Ермолина. "Мы наконец-то доделали на всех средствах платежей: это и кассы, и автомат по продаже билетов, и турникеты. Планируем этим летом запустить (Систему быстрых платежей - ред.) для того, чтобы как раз дать возможность пассажирам пользоваться технологией уже без физических карт", - сообщила Ермолина на Финансовом конгрессе Банка России. Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил РИА Новости, что оплата через СПБ в открытом тестовом режиме запущена на всех турникетах метро Москвы и Московского центрального кольца (МЦК).
https://ria.ru/20240620/metro-1954204644.html
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технологии, москва, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк)
Технологии, Москва, Максим Ликсутов , Московское центральное кольцо (МЦК)
В московском метро планируют летом запустить оплату по СБП
В московском метро планируют запустить оплату проезда по СБП уже этим летом