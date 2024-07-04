https://ria.ru/20240704/metro-1957232717.html

Ефимов: в ТиНАО достроят пять станций метро до конца 2024 года

Ефимов: в ТиНАО достроят пять станций метро до конца 2024 года - РИА Новости, 04.07.2024

Ефимов: в ТиНАО достроят пять станций метро до конца 2024 года

На территории ТиНАО планируют завершить строительство пяти станций метро к концу 2024 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:06

2024-07-04T09:06

2024-07-04T09:06

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 4 июля - РИА Новости. На территории ТиНАО планируют завершить строительство пяти станций метро к концу 2024 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, в Новомосковском округе строят станции "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская" и "Коммунарка" Троицкой линии метрополитена, а также станцию "Потапово" на Сокольнической ветке.Станция "Коммунарка" Троицкой линии будет связана переходом с одноименной станцией Сокольнический линии, отметил Ефимов. "Благодаря этому появится первая пересадка в метро на территории ТиНАО. Это даст возможность жителям Троицкого и Новомосковского административных округов выбирать альтернативные маршруты передвижения", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы."Всего на территории ТиНАО построят десять станций Троицкой линии", – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он отметил, что сейчас строится 11 станций на участке от "ЗИЛа" до "Коммунарки", его протяженность составляет 26 километров, а для второго участка – от "Коммунарки" до "Троицкой" – разрабатывается проектная документация.В пресс-релизе уточняется, что новая Троицкая линия метро пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) "ЗИЛ" до города Троицк, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Дополнительную линию метро также получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту на юго-западе города. В районе Троицкой линии живут свыше 1,5 миллиона москвичей, из них около 850 тысяч проживают в пешей доступности от будущих станций.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии от станции "Новаторская" до станции "Тютчевская", а также поручил строителям завершить все работы ко Дню города.

https://ria.ru/20240703/efimov-1956974817.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)