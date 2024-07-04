Губернатор Хоценко подписал меморандум о сотрудничестве с "Почтой России"
CC BY-SA 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Губернатор Хоценко подписал меморандум о сотрудничестве с "Почтой России"
Губернатор Хоценко подписал меморандум о сотрудничестве с "Почтой России"
ОМСК, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал с генеральным директором "Почты России" Михаилом Волковым меморандум о сотрудничестве, рассказали в пресс-службе регионального правительства
Соглашение между сторонами заключено в Москве. В нем зафиксированы договоренности о взаимодействии в сфере развития логистической инфраструктуры почтовой связи в регионе.
«
"Встретился с генеральным директором "Почты России" Михаилом Юрьевичем Волковым. Обсудили меры по снижению числа открытых вакансий отделений почтовой связи в Омской области, а также ремонт сети отделений почтовой связи, расположенных на территории нашего региона. Кроме того, подписали с Михаилом Юрьевичем меморандум о сотрудничестве в области развития логистической инфраструктуры почтовой связи", - привели слова Виталия Хоценко в пресс-службе.
Он также отметил, что на встречах с жителями вопрос доступности почтовой связи - один из часто задаваемых. Для их разрешения предпринимаются конкретные шаги. Например, правительство Омской области освободило УФПС от уплаты транспортного и земельного налога, а также налога на имущество.
"Почта России" ответила на вопрос о войне с маркетплейсами
18 декабря 2023, 10:36