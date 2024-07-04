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Губернатор Хоценко подписал меморандум о сотрудничестве с "Почтой России" - РИА Новости, 04.07.2024
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Омская область
 
13:46 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/memorandum-1957361296.html
Губернатор Хоценко подписал меморандум о сотрудничестве с "Почтой России"
Губернатор Хоценко подписал меморандум о сотрудничестве с "Почтой России" - РИА Новости, 04.07.2024
Губернатор Хоценко подписал меморандум о сотрудничестве с "Почтой России"
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал с генеральным директором "Почты России" Михаилом Волковым меморандум о сотрудничестве, рассказали в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:46
2024-07-04T13:46
омская область
омская область
москва
виталий хоценко
михаил волков
почта россии
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ОМСК, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал с генеральным директором "Почты России" Михаилом Волковым меморандум о сотрудничестве, рассказали в пресс-службе регионального правительства Соглашение между сторонами заключено в Москве. В нем зафиксированы договоренности о взаимодействии в сфере развития логистической инфраструктуры почтовой связи в регионе. "Встретился с генеральным директором "Почты России" Михаилом Юрьевичем Волковым. Обсудили меры по снижению числа открытых вакансий отделений почтовой связи в Омской области, а также ремонт сети отделений почтовой связи, расположенных на территории нашего региона. Кроме того, подписали с Михаилом Юрьевичем меморандум о сотрудничестве в области развития логистической инфраструктуры почтовой связи", - привели слова Виталия Хоценко в пресс-службе. Он также отметил, что на встречах с жителями вопрос доступности почтовой связи - один из часто задаваемых. Для их разрешения предпринимаются конкретные шаги. Например, правительство Омской области освободило УФПС от уплаты транспортного и земельного налога, а также налога на имущество.
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омская область, москва, виталий хоценко, михаил волков, почта россии
Омская область , Омская область, Москва, Виталий Хоценко, Михаил Волков, Почта России

Губернатор Хоценко подписал меморандум о сотрудничестве с "Почтой России"

CC BY-SA 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Губернатор Хоценко подписал меморандум о сотрудничестве с "Почтой России"
Губернатор Хоценко подписал меморандум о сотрудничестве с Почтой России - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) /
Губернатор Хоценко подписал меморандум о сотрудничестве с "Почтой России"
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ОМСК, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал с генеральным директором "Почты России" Михаилом Волковым меморандум о сотрудничестве, рассказали в пресс-службе регионального правительства
Соглашение между сторонами заключено в Москве. В нем зафиксированы договоренности о взаимодействии в сфере развития логистической инфраструктуры почтовой связи в регионе.
«
"Встретился с генеральным директором "Почты России" Михаилом Юрьевичем Волковым. Обсудили меры по снижению числа открытых вакансий отделений почтовой связи в Омской области, а также ремонт сети отделений почтовой связи, расположенных на территории нашего региона. Кроме того, подписали с Михаилом Юрьевичем меморандум о сотрудничестве в области развития логистической инфраструктуры почтовой связи", - привели слова Виталия Хоценко в пресс-службе.
Он также отметил, что на встречах с жителями вопрос доступности почтовой связи - один из часто задаваемых. Для их разрешения предпринимаются конкретные шаги. Например, правительство Омской области освободило УФПС от уплаты транспортного и земельного налога, а также налога на имущество.
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