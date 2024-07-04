https://ria.ru/20240704/memorandum-1957361296.html

Губернатор Хоценко подписал меморандум о сотрудничестве с "Почтой России"

Губернатор Хоценко подписал меморандум о сотрудничестве с "Почтой России" - РИА Новости, 04.07.2024

Губернатор Хоценко подписал меморандум о сотрудничестве с "Почтой России"

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал с генеральным директором "Почты России" Михаилом Волковым меморандум о сотрудничестве, рассказали в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:46

2024-07-04T13:46

2024-07-04T13:46

омская область

омская область

москва

виталий хоценко

михаил волков

почта россии

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ОМСК, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал с генеральным директором "Почты России" Михаилом Волковым меморандум о сотрудничестве, рассказали в пресс-службе регионального правительства Соглашение между сторонами заключено в Москве. В нем зафиксированы договоренности о взаимодействии в сфере развития логистической инфраструктуры почтовой связи в регионе. "Встретился с генеральным директором "Почты России" Михаилом Юрьевичем Волковым. Обсудили меры по снижению числа открытых вакансий отделений почтовой связи в Омской области, а также ремонт сети отделений почтовой связи, расположенных на территории нашего региона. Кроме того, подписали с Михаилом Юрьевичем меморандум о сотрудничестве в области развития логистической инфраструктуры почтовой связи", - привели слова Виталия Хоценко в пресс-службе. Он также отметил, что на встречах с жителями вопрос доступности почтовой связи - один из часто задаваемых. Для их разрешения предпринимаются конкретные шаги. Например, правительство Омской области освободило УФПС от уплаты транспортного и земельного налога, а также налога на имущество.

https://ria.ru/20231218/pochta-1916416185.html

омская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омская область, москва, виталий хоценко, михаил волков, почта россии