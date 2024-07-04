https://ria.ru/20240704/mask-1957346641.html

Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе

Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе - РИА Новости, 04.07.2024

Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что назвал бы первый город на Марсе словом "Бар". РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:01

2024-07-04T13:01

2024-07-04T13:01

марс

илон маск

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что назвал бы первый город на Марсе словом "Бар". Один из пользователей соцсети Х опубликовал пост с вопросом, как читатели назвали бы первый город на Марсе. "Бар", - лаконично ответил гендиректор Tesla Маск.Некоторые увидели в ответе Маска отсылку к шоколадному батончику Mars, поскольку словосочетание Mars bar на английском буквально означает "батончик Mars". Другие пользователи увидели появление Маска в комментариях и начали предлагать свои названия для первого марсианского города, взяв за основу имя или фамилию американского миллиардера: Илонград, Илонвиль, Маскелон, Маскбург или Илонобад. Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.

https://ria.ru/20240629/mask-1956250720.html

марс

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марс, илон маск, в мире