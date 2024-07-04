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Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе - РИА Новости, 04.07.2024
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13:01 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/mask-1957346641.html
Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе
Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе - РИА Новости, 04.07.2024
Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что назвал бы первый город на Марсе словом "Бар". РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:01
2024-07-04T13:01
марс
илон маск
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что назвал бы первый город на Марсе словом "Бар". Один из пользователей соцсети Х опубликовал пост с вопросом, как читатели назвали бы первый город на Марсе. &quot;Бар&quot;, - лаконично ответил гендиректор Tesla Маск.Некоторые увидели в ответе Маска отсылку к шоколадному батончику Mars, поскольку словосочетание Mars bar на английском буквально означает "батончик Mars". Другие пользователи увидели появление Маска в комментариях и начали предлагать свои названия для первого марсианского города, взяв за основу имя или фамилию американского миллиардера: Илонград, Илонвиль, Маскелон, Маскбург или Илонобад. Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.
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марс, илон маск, в мире
Марс, Илон Маск, В мире
Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе

Маск заявил, что назвал бы первый город на Марсе словом "Бар"

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что назвал бы первый город на Марсе словом "Бар".
Один из пользователей соцсети Х опубликовал пост с вопросом, как читатели назвали бы первый город на Марсе.
«

"Бар", - лаконично ответил гендиректор Tesla Маск.

Некоторые увидели в ответе Маска отсылку к шоколадному батончику Mars, поскольку словосочетание Mars bar на английском буквально означает "батончик Mars".
Другие пользователи увидели появление Маска в комментариях и начали предлагать свои названия для первого марсианского города, взяв за основу имя или фамилию американского миллиардера: Илонград, Илонвиль, Маскелон, Маскбург или Илонобад.
Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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