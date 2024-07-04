Компания "Макфы" перешла под управление дочерней компании Россельхозбанка
Компания макарон "Макфы" перешла под управление "дочки" компании Россельхозбанка
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАссортимент продукции компании "Макфа" в одном из магазинов в Москве.
Ассортимент продукции компании "Макфа" в одном из магазинов в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ООО "Управляющая компания "М-Групп", управляющая компания производителя макарон "Макфа", перешло под управление дочерней компании Россельхозбанка ООО "РСХБ-Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно документу, соответствующие изменения внесены 2 июля. С октября 2021 года компанию возглавляла генеральный директор Юлия Иванова.
В мае Челябинский суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход Российской Федерации имущества производителя макарон "Макфа". Активы группы перешли в собственность государства. Челябинский областной суд назначил на 29 июля рассмотрение апелляций на решение об изъятии "Макфы".
Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что активы компании, переданные в казну РФ по решениям суда, будут реализованы.
"Макфа" входит в пятёрку крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
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