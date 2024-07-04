https://ria.ru/20240704/makfa-1957383289.html

Компания "Макфы" перешла под управление дочерней компании Россельхозбанка

Компания "Макфы" перешла под управление дочерней компании Россельхозбанка - РИА Новости, 04.07.2024

Компания "Макфы" перешла под управление дочерней компании Россельхозбанка

ООО "Управляющая компания "М-Групп", управляющая компания производителя макарон "Макфа", перешло под управление дочерней компании Россельхозбанка ООО... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:26

2024-07-04T14:26

2024-07-04T14:26

экономика

россия

россельхозбанк

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ООО "Управляющая компания "М-Групп", управляющая компания производителя макарон "Макфа", перешло под управление дочерней компании Россельхозбанка ООО "РСХБ-Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно документу, соответствующие изменения внесены 2 июля. С октября 2021 года компанию возглавляла генеральный директор Юлия Иванова. В мае Челябинский суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход Российской Федерации имущества производителя макарон "Макфа". Активы группы перешли в собственность государства. Челябинский областной суд назначил на 29 июля рассмотрение апелляций на решение об изъятии "Макфы". Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что активы компании, переданные в казну РФ по решениям суда, будут реализованы. "Макфа" входит в пятёрку крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.

https://ria.ru/20240403/makfa-1937518375.html

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экономика, россия, россельхозбанк