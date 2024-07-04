https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957394715.html

Лукашенко пообещал сделать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией

Лукашенко пообещал сделать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией - РИА Новости, 04.07.2024

Лукашенко пообещал сделать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск в качестве полноправного члена ШОС будет делать все, чтобы она стала глобальной... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:54

2024-07-04T14:54

2024-07-04T15:30

белоруссия

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александр лукашенко

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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск в качестве полноправного члена ШОС будет делать все, чтобы она стала глобальной организацией. "Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. Мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанной на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности. Мы как европейская страна будем делать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией", - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс".Президент Белоруссии также заверил, что страна будет неизменно руководствоваться гуманными принципами, которые проповедуются в организации."Абсолютно не сомневайтесь, Минск займет достойное место среди представленных здесь столиц. Нам есть, что предложить по конкретным направлениям взаимодействия. У нас за спиной почти десятилетний опыт наблюдателя в ШОС, устойчивые политические контакты и экономические связи со всеми членами организации", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

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белоруссия, астана, александр лукашенко, шос, саммит шос в астане – 2024