Лукашенко пообещал сделать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией
Лукашенко: Минск будет делать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск в качестве полноправного члена ШОС будет делать все, чтобы она стала глобальной организацией.
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"Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. Мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанной на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности. Мы как европейская страна будем делать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией", - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс".
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Президент Белоруссии также заверил, что страна будет неизменно руководствоваться гуманными принципами, которые проповедуются в организации.
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"Абсолютно не сомневайтесь, Минск займет достойное место среди представленных здесь столиц. Нам есть, что предложить по конкретным направлениям взаимодействия. У нас за спиной почти десятилетний опыт наблюдателя в ШОС, устойчивые политические контакты и экономические связи со всеми членами организации", - заявил Лукашенко.
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