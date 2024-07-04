Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко пообещал сделать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 04.07.2024 (обновлено: 15:30 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957394715.html
Лукашенко пообещал сделать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией
Лукашенко пообещал сделать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией - РИА Новости, 04.07.2024
Лукашенко пообещал сделать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск в качестве полноправного члена ШОС будет делать все, чтобы она стала глобальной... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:54
2024-07-04T15:30
белоруссия
астана
александр лукашенко
шос
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_d1b1fc9c9c3a875c0c4d3c42c5f5b10b.jpg
АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск в качестве полноправного члена ШОС будет делать все, чтобы она стала глобальной организацией. "Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. Мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанной на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности. Мы как европейская страна будем делать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией", - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс".Президент Белоруссии также заверил, что страна будет неизменно руководствоваться гуманными принципами, которые проповедуются в организации."Абсолютно не сомневайтесь, Минск займет достойное место среди представленных здесь столиц. Нам есть, что предложить по конкретным направлениям взаимодействия. У нас за спиной почти десятилетний опыт наблюдателя в ШОС, устойчивые политические контакты и экономические связи со всеми членами организации", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
белоруссия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_5f8aee8dbe146b24c29b3067dc0386e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, астана, александр лукашенко, шос, саммит шос в астане – 2024
Белоруссия, Астана, Александр Лукашенко, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Лукашенко пообещал сделать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией

Лукашенко: Минск будет делать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск в качестве полноправного члена ШОС будет делать все, чтобы она стала глобальной организацией.
«
"Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. Мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанной на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности. Мы как европейская страна будем делать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией", - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс".
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 02:18
Президент Белоруссии также заверил, что страна будет неизменно руководствоваться гуманными принципами, которые проповедуются в организации.
«
"Абсолютно не сомневайтесь, Минск займет достойное место среди представленных здесь столиц. Нам есть, что предложить по конкретным направлениям взаимодействия. У нас за спиной почти десятилетний опыт наблюдателя в ШОС, устойчивые политические контакты и экономические связи со всеми членами организации", - заявил Лукашенко.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 09:00
 
БелоруссияАстанаАлександр ЛукашенкоШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала