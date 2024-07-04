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Лукашенко призвал ШОС уйти от зависимости от доллара - РИА Новости, 04.07.2024
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14:42 04.07.2024 (обновлено: 15:42 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957390879.html
Лукашенко призвал ШОС уйти от зависимости от доллара
Лукашенко призвал ШОС уйти от зависимости от доллара - РИА Новости, 04.07.2024
Лукашенко призвал ШОС уйти от зависимости от доллара
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ШОС нужно создать механизмы двусторонних расчетов в нацвалютах и коллективный финансовый институт, чтобы... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:42
2024-07-04T15:42
экономика
белоруссия
александр лукашенко
шос
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ШОС нужно создать механизмы двусторонних расчетов в нацвалютах и коллективный финансовый институт, чтобы уходить от зависимости от доллара. "В качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС", - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс". Лукашенко заявил, что в ШОС входят крупные игроки мировой экономики. "И все дрожим перед этим долларом. Давайте сделаем шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара. И вы увидите, испугавшись, те, кто манипулирует долларовой дубиной, поймут, что дальше так быть не может", - сказал он.Лукашенко также заявил, что в ШОС нужно укреплять сотрудничество в сфере цифровых технологий. "Выгодами от передовых разработок должны пользоваться все, а не только западные страны и транснациональные корпорации", - сказал президент.Он сообщил, что Белоруссия готова вносить посильный вклад в общие усилия стран ШОС по таким направлениям, как промышленность, торговля, наука, культура, образование, продовольственная безопасность и сельского хозяйство. Президент пригласил в следующем году воплотить в жизнь идею экспозиции "АгроШОС" в рамках крупнейшей сельхозвыставки Белоруссии "Белагро". "Будем рады видеть в Минске все страны семьи ШОС, а также презентацию демонстрационной базы ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240703/shos-1957232436.html
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экономика, белоруссия, александр лукашенко, шос, саммит шос в астане – 2024
Экономика, Белоруссия, Александр Лукашенко, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Лукашенко призвал ШОС уйти от зависимости от доллара

Лукашенко: в ШОС нужно создать механизм двусторонних расчетов в нацвалютах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ШОС нужно создать механизмы двусторонних расчетов в нацвалютах и коллективный финансовый институт, чтобы уходить от зависимости от доллара.
«
"В качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС", - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс".
Лукашенко заявил, что в ШОС входят крупные игроки мировой экономики. "И все дрожим перед этим долларом. Давайте сделаем шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара. И вы увидите, испугавшись, те, кто манипулирует долларовой дубиной, поймут, что дальше так быть не может", - сказал он.
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Лукашенко также заявил, что в ШОС нужно укреплять сотрудничество в сфере цифровых технологий. "Выгодами от передовых разработок должны пользоваться все, а не только западные страны и транснациональные корпорации", - сказал президент.
Он сообщил, что Белоруссия готова вносить посильный вклад в общие усилия стран ШОС по таким направлениям, как промышленность, торговля, наука, культура, образование, продовольственная безопасность и сельского хозяйство. Президент пригласил в следующем году воплотить в жизнь идею экспозиции "АгроШОС" в рамках крупнейшей сельхозвыставки Белоруссии "Белагро". "Будем рады видеть в Минске все страны семьи ШОС, а также презентацию демонстрационной базы ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям", - сказал Лукашенко.
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ЭкономикаБелоруссияАлександр ЛукашенкоШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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