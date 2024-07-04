https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957387978.html

Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада

Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада - РИА Новости, 04.07.2024

Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине вызван философией Запада, в рамках которой он смотрит на мир как на свою собственность. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:36

2024-07-04T14:36

2024-07-04T14:36

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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине вызван философией Запада, в рамках которой он смотрит на мир как на свою собственность. "Вашингтоно-лондонский гегемон смотрит на мир как на свою собственность. Многомиллиардное население планеты для него не люди, а средство для достижения личного благополучия. Вот и вся политэкономия. В этом и кроется основная причина многочисленных вызовов в области международной безопасности. В рамках этой философии и был спровоцирован конфликт на Украине, который продолжается до сих пор. Знаем, по какой причине" , - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс". По его словам, мир сегодня находится в глубочайшем кризисе. "Мы все являемся участниками серьезных системных изменений в мировой политике. В основе этих изменений – рождение мировой многополярной системы международной безопасности и сотрудничества. Однако "золотой миллиард" эта перспектива не радует", - отметил Лукашенко. По его словам, колонизируя и нещадно эксплуатируя все остальные страны, Запад пиратскими способами на протяжении веков создавал фундамент своего богатства, политического, экономического и военного превосходства.

https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957285050.html

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