Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957387978.html
Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада
Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада - РИА Новости, 04.07.2024
Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине вызван философией Запада, в рамках которой он смотрит на мир как на свою собственность. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:36
2024-07-04T14:36
в мире
украина
белоруссия
астана
александр лукашенко
шос
запад
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_d1b1fc9c9c3a875c0c4d3c42c5f5b10b.jpg
АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине вызван философией Запада, в рамках которой он смотрит на мир как на свою собственность. "Вашингтоно-лондонский гегемон смотрит на мир как на свою собственность. Многомиллиардное население планеты для него не люди, а средство для достижения личного благополучия. Вот и вся политэкономия. В этом и кроется основная причина многочисленных вызовов в области международной безопасности. В рамках этой философии и был спровоцирован конфликт на Украине, который продолжается до сих пор. Знаем, по какой причине" , - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс". По его словам, мир сегодня находится в глубочайшем кризисе. "Мы все являемся участниками серьезных системных изменений в мировой политике. В основе этих изменений – рождение мировой многополярной системы международной безопасности и сотрудничества. Однако "золотой миллиард" эта перспектива не радует", - отметил Лукашенко. По его словам, колонизируя и нещадно эксплуатируя все остальные страны, Запад пиратскими способами на протяжении веков создавал фундамент своего богатства, политического, экономического и военного превосходства.
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957285050.html
украина
белоруссия
астана
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_5f8aee8dbe146b24c29b3067dc0386e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, астана, александр лукашенко, шос, запад, сша, великобритания, саммит шос в астане – 2024
В мире, Украина, Белоруссия, Астана, Александр Лукашенко, ШОС, Запад, США, Великобритания, Саммит ШОС в Астане – 2024
Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада

Лукашенко: философия Запада в том, что он считает мир своей собственностью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине вызван философией Запада, в рамках которой он смотрит на мир как на свою собственность.
"Вашингтоно-лондонский гегемон смотрит на мир как на свою собственность. Многомиллиардное население планеты для него не люди, а средство для достижения личного благополучия. Вот и вся политэкономия. В этом и кроется основная причина многочисленных вызовов в области международной безопасности. В рамках этой философии и был спровоцирован конфликт на Украине, который продолжается до сих пор. Знаем, по какой причине" , - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс".
По его словам, мир сегодня находится в глубочайшем кризисе.
"Мы все являемся участниками серьезных системных изменений в мировой политике. В основе этих изменений – рождение мировой многополярной системы международной безопасности и сотрудничества. Однако "золотой миллиард" эта перспектива не радует", - отметил Лукашенко.
По его словам, колонизируя и нещадно эксплуатируя все остальные страны, Запад пиратскими способами на протяжении веков создавал фундамент своего богатства, политического, экономического и военного превосходства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Лукашенко рассказал, на что не способен Запад
Вчера, 10:22
 
В миреУкраинаБелоруссияАстанаАлександр ЛукашенкоШОСЗападСШАВеликобританияСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала