Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 04.07.2024 (обновлено: 09:51 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957259394.html
Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости
Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости - РИА Новости, 04.07.2024
Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравлении народу США с Днем Независимости, что Минск всегда исходил из важности конструктивных контактов с... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:27
2024-07-04T09:51
белоруссия
сша
минск
александр лукашенко
чернобыльская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948232944_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_caff5a2ec6b227406e55f67a09c73b79.jpg
МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравлении народу США с Днем Независимости, что Минск всегда исходил из важности конструктивных контактов с Вашингтоном. &quot;Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости&quot;, — сообщила пресс-служба главы белорусского государства.Президент отметил, что его страна ценит усилия простых американцев, которые помогали в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении Белоруссии и преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле.Он также пригласил граждан Соединенных Штатов посетить страну и составить свое личное впечатление о ней.&quot;Уверен, многие будут приятно удивлены и захотят ближе познакомиться с нашей страной&quot;, — говорится в поздравлении.В послании отмечается, что Белоруссия всегда исходила из важности конструктивных контактов с США, а период, они преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств".В заключение Лукашенко пожелал американскому народу безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования со всеми людьми доброй воли.
https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942146192.html
https://ria.ru/20240524/gibel-1948211674.html
https://ria.ru/20240704/ssha-1956789206.html
белоруссия
сша
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948232944_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_d1d02787c43986c96b045ada39cec80d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, сша, минск, александр лукашенко, чернобыльская аэс
Белоруссия, США, Минск, Александр Лукашенко, Чернобыльская АЭС
Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости

Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости и пригласил в Белоруссию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравлении народу США с Днем Независимости, что Минск всегда исходил из важности конструктивных контактов с Вашингтоном.
«

"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости", — сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Американская помощь Украине не изменит ситуацию на фронте, заявил Лукашенко
24 апреля, 20:42
Президент отметил, что его страна ценит усилия простых американцев, которые помогали в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении Белоруссии и преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле.
Он также пригласил граждан Соединенных Штатов посетить страну и составить свое личное впечатление о ней.
«

"Уверен, многие будут приятно удивлены и захотят ближе познакомиться с нашей страной", — говорится в поздравлении.

Траурные мероприятия в Мешхеде в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана
24 мая, 18:10
В послании отмечается, что Белоруссия всегда исходила из важности конструктивных контактов с США, а период, они преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств".
В заключение Лукашенко пожелал американскому народу безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования со всеми людьми доброй воли.
Парад в честь Дня Независимости в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
День Независимости США
01:03
 
БелоруссияСШАМинскАлександр ЛукашенкоЧернобыльская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала