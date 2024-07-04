https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957259394.html

Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости

Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости - РИА Новости, 04.07.2024

Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравлении народу США с Днем Независимости, что Минск всегда исходил из важности конструктивных контактов с... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:27

2024-07-04T08:27

2024-07-04T09:51

белоруссия

сша

минск

александр лукашенко

чернобыльская аэс

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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравлении народу США с Днем Независимости, что Минск всегда исходил из важности конструктивных контактов с Вашингтоном. "Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости", — сообщила пресс-служба главы белорусского государства.Президент отметил, что его страна ценит усилия простых американцев, которые помогали в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении Белоруссии и преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле.Он также пригласил граждан Соединенных Штатов посетить страну и составить свое личное впечатление о ней."Уверен, многие будут приятно удивлены и захотят ближе познакомиться с нашей страной", — говорится в поздравлении.В послании отмечается, что Белоруссия всегда исходила из важности конструктивных контактов с США, а период, они преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств".В заключение Лукашенко пожелал американскому народу безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования со всеми людьми доброй воли.

https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942146192.html

https://ria.ru/20240524/gibel-1948211674.html

https://ria.ru/20240704/ssha-1956789206.html

белоруссия

сша

минск

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белоруссия, сша, минск, александр лукашенко, чернобыльская аэс