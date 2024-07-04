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Сильные ливни и град могут нарушить жизнеобеспечение четырех регионов СФО
Сильные ливни и град могут нарушить жизнеобеспечение четырех регионов СФО - РИА Новости, 04.07.2024
Сильные ливни и град могут нарушить жизнеобеспечение четырех регионов СФО
Шквалистое усиление ветра порывами до 25 метров в секунду, сильные ливни и грозы с крупным градом могут нарушить в четверг жизнеобеспечение населения на... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T03:24
2024-07-04T03:24
2024-07-04T03:24
россия
томская область
республика тыва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Шквалистое усиление ветра порывами до 25 метров в секунду, сильные ливни и грозы с крупным градом могут нарушить в четверг жизнеобеспечение населения на территории сразу четырех регионов Сибирского федерального округа страны, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 4 июля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в СФО на территории Республики Тыва, Кемеровской области, Томской области, Иркутской области", - говорится в прогнозе. По оценке экспертов МЧС, в Туве ожидаются сильные ливни, грозы с крупным градом, а также шквалистое усиление ветра местами до 25 метров в секунду. На территории Кузбасса прогнозируются ливни, грозы, град и шквал до 25 метров в секунду и более. Томскую область ждут очень сильные дожди, грозы, крупный град и усиление ветра до 22 метров в секунду. В Иркутской области возможны сильные ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.
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россия, томская область, республика тыва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, происшествия
Россия, Томская область, Республика Тыва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Происшествия
Сильные ливни и град могут нарушить жизнеобеспечение четырех регионов СФО
МЧС: ливни и град могут нарушить жизнеобеспечение жителей четырех регионов СФО