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Налоговые льготы предоставят резидентам ОЭЗ "Ростовская" - РИА Новости, 04.07.2024
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
13:46 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/lgoty-1957360828.html
Налоговые льготы предоставят резидентам ОЭЗ "Ростовская"
Налоговые льготы предоставят резидентам ОЭЗ "Ростовская" - РИА Новости, 04.07.2024
Налоговые льготы предоставят резидентам ОЭЗ "Ростовская"
Депутаты законодательного собрания Ростовской области установили налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ростовская", территорий... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:46
2024-07-04T13:46
ростовская область
ростовская область
александр ищенко
особые экономические зоны
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области установили налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ростовская", территорий опережающего развития, а также ряда медицинских организаций, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко. Так, по его словам, было принято решение освободить от уплаты налога на имущество на два года организации здравоохранения, введенные в эксплуатацию в текущем году. Такая льгота коснется, в частности, детского хирургического центра инновационных технологий, построенного при областной детской больнице. Кроме того, для резидентов ОЭЗ "Ростовская", созданной в марте текущего года, были установлены льготные ставки по налогу на прибыль: первые пять лет - нулевая ставка, следующие пять лет - 5% и далее 13,5%. Для резидентов территорий опережающего развития, для которых уже установлена нулевая ставка налога на прибыль в течение пяти лет, устанавливается 10% ставка в последующие пять лет. &quot;О таких льготах просили наши предприниматели, и мы видим, что предоставляя налоговые преференции, область не теряет ресурсы - в первый период времени она не получает доходы, но в будущем налоговые льготы с лихвой перекрываются по ТОСЭР и ОЭЗ. Это решение, которое будет позитивно воспринято нашим промышленным сообществом&quot;, — отметил Ищенко.Также на заседании областного парламента депутаты заслушали доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. Он, в частности, сообщил, что в 2023 году количество жалоб предпринимателей на нарушение их прав со стороны органов публичной власти снизилось вдвое. Также практически в два раза уменьшилось число жалоб на деятельность правоохранительных органов.
https://ria.ru/20231004/rostovpredpriyatiya-1899996149.html
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ростовская область, александр ищенко, особые экономические зоны
Ростовская область , Ростовская область, Александр Ищенко, Особые экономические зоны

Налоговые льготы предоставят резидентам ОЭЗ "Ростовская"

© Фото : Законодательное Собрание Ростовской области/А.В. КарбиновЗдание Законодательного собрания Ростовской области
Здание Законодательного собрания Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Законодательное Собрание Ростовской области/А.В. Карбинов
Здание Законодательного собрания Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области установили налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ростовская", территорий опережающего развития, а также ряда медицинских организаций, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко.
Так, по его словам, было принято решение освободить от уплаты налога на имущество на два года организации здравоохранения, введенные в эксплуатацию в текущем году. Такая льгота коснется, в частности, детского хирургического центра инновационных технологий, построенного при областной детской больнице.
Кроме того, для резидентов ОЭЗ "Ростовская", созданной в марте текущего года, были установлены льготные ставки по налогу на прибыль: первые пять лет - нулевая ставка, следующие пять лет - 5% и далее 13,5%. Для резидентов территорий опережающего развития, для которых уже установлена нулевая ставка налога на прибыль в течение пяти лет, устанавливается 10% ставка в последующие пять лет.
«

"О таких льготах просили наши предприниматели, и мы видим, что предоставляя налоговые преференции, область не теряет ресурсы - в первый период времени она не получает доходы, но в будущем налоговые льготы с лихвой перекрываются по ТОСЭР и ОЭЗ. Это решение, которое будет позитивно воспринято нашим промышленным сообществом", — отметил Ищенко.

Также на заседании областного парламента депутаты заслушали доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. Он, в частности, сообщил, что в 2023 году количество жалоб предпринимателей на нарушение их прав со стороны органов публичной власти снизилось вдвое. Также практически в два раза уменьшилось число жалоб на деятельность правоохранительных органов.
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Ростовская областьРостовская областьАлександр ИщенкоОсобые экономические зоны
 
 
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