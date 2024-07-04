https://ria.ru/20240704/lgoty-1957360828.html

Налоговые льготы предоставят резидентам ОЭЗ "Ростовская"

Налоговые льготы предоставят резидентам ОЭЗ "Ростовская" - РИА Новости, 04.07.2024

Налоговые льготы предоставят резидентам ОЭЗ "Ростовская"

Депутаты законодательного собрания Ростовской области установили налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ростовская", территорий... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:46

2024-07-04T13:46

2024-07-04T13:46

ростовская область

ростовская область

александр ищенко

особые экономические зоны

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области установили налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ростовская", территорий опережающего развития, а также ряда медицинских организаций, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко. Так, по его словам, было принято решение освободить от уплаты налога на имущество на два года организации здравоохранения, введенные в эксплуатацию в текущем году. Такая льгота коснется, в частности, детского хирургического центра инновационных технологий, построенного при областной детской больнице. Кроме того, для резидентов ОЭЗ "Ростовская", созданной в марте текущего года, были установлены льготные ставки по налогу на прибыль: первые пять лет - нулевая ставка, следующие пять лет - 5% и далее 13,5%. Для резидентов территорий опережающего развития, для которых уже установлена нулевая ставка налога на прибыль в течение пяти лет, устанавливается 10% ставка в последующие пять лет. "О таких льготах просили наши предприниматели, и мы видим, что предоставляя налоговые преференции, область не теряет ресурсы - в первый период времени она не получает доходы, но в будущем налоговые льготы с лихвой перекрываются по ТОСЭР и ОЭЗ. Это решение, которое будет позитивно воспринято нашим промышленным сообществом", — отметил Ищенко.Также на заседании областного парламента депутаты заслушали доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. Он, в частности, сообщил, что в 2023 году количество жалоб предпринимателей на нарушение их прав со стороны органов публичной власти снизилось вдвое. Также практически в два раза уменьшилось число жалоб на деятельность правоохранительных органов.

https://ria.ru/20231004/rostovpredpriyatiya-1899996149.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, александр ищенко, особые экономические зоны