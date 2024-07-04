https://ria.ru/20240704/krokus-1957246881.html

В Подмосковье решили вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта

В Подмосковье решили вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта - РИА Новости, 04.07.2024

В Подмосковье решили вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта

Вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" решен, сроки его появления зависят от процесса восстановления сгоревшего здания,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T04:06

2024-07-04T04:06

2024-07-04T04:06

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

андрей воробьев

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" решен, сроки его появления зависят от процесса восстановления сгоревшего здания, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Это связано с восстановлением разрушенной части здания, которая пострадала от пожара", - сказал Воробьев, комментируя возможные сроки создания мемориала в память о жертвах теракта. Губернатор Подмосковья отметил, что власти региона находятся в контакте с пострадавшими семьями и собственником по вопросу создания мемориала. "Мы говорим и с собственником, и с семьями, которые пострадали. Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал. В какой части, как он будет выглядеть - мы будем информировать", - добавил он. Ранее Воробьев сообщил РИА Новости, что идея создания зимнего сада или сквера в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" обсуждается с собственником. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, погибли 145 человек. "Крокус сити холл" полностью сгорел.

https://ria.ru/20240630/krokus-1956390133.html

https://ria.ru/20240607/krokus-1951193928.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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красногорск, андрей воробьев, крокус сити холл, московская область (подмосковье), общество