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Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство - РИА Новости, 04.07.2024
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12:16 04.07.2024 (обновлено: 12:24 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/kriminal-1957330752.html
Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство
Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство - РИА Новости, 04.07.2024
Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство
Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство и изнасилование двух пенсионерок, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:16
2024-07-04T12:24
происшествия
нижегородская область
россия
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство и изнасилование двух пенсионерок, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что в начале июня 2023 года 42-летний мужчина в лесополосе около деревни Филино Ивановской области напал на собиравшую в лесу грибы 63-летнюю женщину, изнасиловал ее, а потом задушил. После этого он частично закопал тело погибшей, прикрыл его ветками и поджег. Региональное СУСК добавило, что в июне того же года в лесу в Починковском районе Нижегородской области обвиняемый напал на 67-летнюю женщину, изнасиловал ее и нанес потерпевшей не менее 22 ударов ножом в область шеи и туловища. Убедившись в том, что жертва скончалась, злоумышленник скрылся с места преступления. В отношение мужчины возбудили уголовное дело об изнасиловании и убийстве двух пенсионерок, совершенное с особой жестокостью. "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230717/srok-1884708471.html
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происшествия, нижегородская область, россия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Ивановская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство

Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство пенсионерок

© Фото : СУ СК России по Нижегородской областиСледственные мероприятия по делу об убийстве двух пенсионерок в Нижегородской области
Следственные мероприятия по делу об убийстве двух пенсионерок в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : СУ СК России по Нижегородской области
Следственные мероприятия по делу об убийстве двух пенсионерок в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство и изнасилование двух пенсионерок, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в начале июня 2023 года 42-летний мужчина в лесополосе около деревни Филино Ивановской области напал на собиравшую в лесу грибы 63-летнюю женщину, изнасиловал ее, а потом задушил. После этого он частично закопал тело погибшей, прикрыл его ветками и поджег.
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Региональное СУСК добавило, что в июне того же года в лесу в Починковском районе Нижегородской области обвиняемый напал на 67-летнюю женщину, изнасиловал ее и нанес потерпевшей не менее 22 ударов ножом в область шеи и туловища. Убедившись в том, что жертва скончалась, злоумышленник скрылся с места преступления.
В отношение мужчины возбудили уголовное дело об изнасиловании и убийстве двух пенсионерок, совершенное с особой жестокостью.
«
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияИвановская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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