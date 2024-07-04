https://ria.ru/20240704/kriminal-1957330752.html

Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство

Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство - РИА Новости, 04.07.2024

Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство

Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство и изнасилование двух пенсионерок, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:16

2024-07-04T12:16

2024-07-04T12:24

происшествия

нижегородская область

россия

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство и изнасилование двух пенсионерок, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что в начале июня 2023 года 42-летний мужчина в лесополосе около деревни Филино Ивановской области напал на собиравшую в лесу грибы 63-летнюю женщину, изнасиловал ее, а потом задушил. После этого он частично закопал тело погибшей, прикрыл его ветками и поджег. Региональное СУСК добавило, что в июне того же года в лесу в Починковском районе Нижегородской области обвиняемый напал на 67-летнюю женщину, изнасиловал ее и нанес потерпевшей не менее 22 ударов ножом в область шеи и туловища. Убедившись в том, что жертва скончалась, злоумышленник скрылся с места преступления. В отношение мужчины возбудили уголовное дело об изнасиловании и убийстве двух пенсионерок, совершенное с особой жестокостью. "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230717/srok-1884708471.html

https://ria.ru/20240329/prigovor-1936519720.html

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происшествия, нижегородская область, россия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)