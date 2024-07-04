Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство
Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство пенсионерок
© Фото : СУ СК России по Нижегородской областиСледственные мероприятия по делу об убийстве двух пенсионерок в Нижегородской области
Следственные мероприятия по делу об убийстве двух пенсионерок в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство и изнасилование двух пенсионерок, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в начале июня 2023 года 42-летний мужчина в лесополосе около деревни Филино Ивановской области напал на собиравшую в лесу грибы 63-летнюю женщину, изнасиловал ее, а потом задушил. После этого он частично закопал тело погибшей, прикрыл его ветками и поджег.
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Региональное СУСК добавило, что в июне того же года в лесу в Починковском районе Нижегородской области обвиняемый напал на 67-летнюю женщину, изнасиловал ее и нанес потерпевшей не менее 22 ударов ножом в область шеи и туловища. Убедившись в том, что жертва скончалась, злоумышленник скрылся с места преступления.
В отношение мужчины возбудили уголовное дело об изнасиловании и убийстве двух пенсионерок, совершенное с особой жестокостью.
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"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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