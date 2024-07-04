https://ria.ru/20240704/kredity-1957438630.html

ЦБ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения

ЦБ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения - РИА Новости, 04.07.2024

ЦБ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения

ЦБ РФ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения, у корпораций есть значительная прибыль для обслуживания долга, заявила глава Банка России... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:39

2024-07-04T16:39

2024-07-04T16:39

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ЦБ РФ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения, у корпораций есть значительная прибыль для обслуживания долга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы не ожидаем роста количества дефолтов ни по корпоративному кредитованию, ни по облигациям корпоративным, ни по розничному кредитованию", - ответила она на вопрос, как заемщики обслуживают кредиты, выданные по высоким ставкам. "Если говорить о корпорациях, корпорации получили достаточно большую прибыль. В прошлом году это 33,3 триллиона рублей, это достаточно большая прибыль, это позволяет обслуживать кредиты", - сказала Набиуллина.

https://ria.ru/20240514/kredit-1945752978.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)