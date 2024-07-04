https://ria.ru/20240704/kredity-1957438630.html
ЦБ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения
ЦБ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения - РИА Новости, 04.07.2024
ЦБ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения
ЦБ РФ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения, у корпораций есть значительная прибыль для обслуживания долга, заявила глава Банка России... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:39
2024-07-04T16:39
2024-07-04T16:39
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ЦБ РФ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения, у корпораций есть значительная прибыль для обслуживания долга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы не ожидаем роста количества дефолтов ни по корпоративному кредитованию, ни по облигациям корпоративным, ни по розничному кредитованию", - ответила она на вопрос, как заемщики обслуживают кредиты, выданные по высоким ставкам. "Если говорить о корпорациях, корпорации получили достаточно большую прибыль. В прошлом году это 33,3 триллиона рублей, это достаточно большая прибыль, это позволяет обслуживать кредиты", - сказала Набиуллина.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения
Набиуллина: ЦБ РФ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ЦБ РФ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения, у корпораций есть значительная прибыль для обслуживания долга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы не ожидаем роста количества дефолтов ни по корпоративному кредитованию, ни по облигациям корпоративным, ни по розничному кредитованию", - ответила она на вопрос, как заемщики обслуживают кредиты, выданные по высоким ставкам.
"Если говорить о корпорациях, корпорации получили достаточно большую прибыль. В прошлом году это 33,3 триллиона рублей, это достаточно большая прибыль, это позволяет обслуживать кредиты", - сказала Набиуллина.