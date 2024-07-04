https://ria.ru/20240704/kotyakov-1957338016.html
Котяков прокомментировал идею объявить 8 июля выходным днем
Котяков прокомментировал идею объявить 8 июля выходным днем - РИА Новости, 04.07.2024
Котяков прокомментировал идею объявить 8 июля выходным днем
Система праздников в России сбалансирована, количество выходных и праздничных дней утверждается ежегодно и оно ограничено, заявил министр труда и социальной... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:35
2024-07-04T12:35
2024-07-04T12:35
общество
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Система праздников в России сбалансирована, количество выходных и праздничных дней утверждается ежегодно и оно ограничено, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя предложение объявить 8 июля выходным днем. Ранее сообщалось, что глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя Котякова с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России. "У нас на сегодняшний день сбалансирована система праздников... Мы ежегодно утверждаем все рабочие, выходные и праздничные дни. Их количество ограничено. У нас должен быть баланс. То есть, если делать выходным, нужно понимать за счёт чего", - сказал Котяков журналистам.
https://ria.ru/20240703/parad-1957230017.html
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общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Котяков прокомментировал идею объявить 8 июля выходным днем
Котяков: система выходных и праздничных дней в России уже сбалансирована