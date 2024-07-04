https://ria.ru/20240704/kotyakov-1957338016.html

Котяков прокомментировал идею объявить 8 июля выходным днем

Котяков прокомментировал идею объявить 8 июля выходным днем - РИА Новости, 04.07.2024

Котяков прокомментировал идею объявить 8 июля выходным днем

Система праздников в России сбалансирована, количество выходных и праздничных дней утверждается ежегодно и оно ограничено, заявил министр труда и социальной... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:35

2024-07-04T12:35

2024-07-04T12:35

общество

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951254108_0:134:3063:1856_1920x0_80_0_0_1bff61368f6d2490c2f9588cc8f40f3e.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Система праздников в России сбалансирована, количество выходных и праздничных дней утверждается ежегодно и оно ограничено, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя предложение объявить 8 июля выходным днем. Ранее сообщалось, что глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя Котякова с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России. "У нас на сегодняшний день сбалансирована система праздников... Мы ежегодно утверждаем все рабочие, выходные и праздничные дни. Их количество ограничено. У нас должен быть баланс. То есть, если делать выходным, нужно понимать за счёт чего", - сказал Котяков журналистам.

https://ria.ru/20240703/parad-1957230017.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)