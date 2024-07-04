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СМИ: в Рязани задержали комбрига ВДВ, попавшего под санкции США
СМИ: в Рязани задержали комбрига ВДВ, попавшего под санкции США - РИА Новости, 04.07.2024
СМИ: в Рязани задержали комбрига ВДВ, попавшего под санкции США
Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковника Артема Городилова по подозрению в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T04:20
2024-07-04T04:20
2024-07-04T14:16
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воздушно-десантные войска россии
главное военное следственное управление
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковника Артема Городилова по подозрению в мошенничестве, сообщает "Коммерсант"."Ожидается, что после проведения следственных действий 4 июля следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения", — говорится в статье.Военнослужащего задержали в Рязани, откуда затем доставили в Москву. Как сообщили в "Ъ", о конкретных хищениях, которые вменяют полковнику, пока неизвестно. В уголовном законодательстве хищение в особо крупном размере начинается с одного миллиона рублей, отметили в издании.В статье уточняется, что офицер находится под санкциями Соединенных Штатов и других стран.
https://ria.ru/20240611/popov-1952127224.html
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происшествия, россия, сша, рязань, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-десантные войска россии, главное военное следственное управление
Происшествия, Россия, США, Рязань, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-десантные войска России, Главное военное следственное управление
СМИ: в Рязани задержали комбрига ВДВ, попавшего под санкции США
"Ъ": ФСБ задержала попавшего под санкции США полковника ВДВ Городилова