https://ria.ru/20240704/kombrig-1957247552.html

СМИ: в Рязани задержали комбрига ВДВ, попавшего под санкции США

СМИ: в Рязани задержали комбрига ВДВ, попавшего под санкции США - РИА Новости, 04.07.2024

СМИ: в Рязани задержали комбрига ВДВ, попавшего под санкции США

Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковника Артема Городилова по подозрению в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T04:20

2024-07-04T04:20

2024-07-04T14:16

происшествия

россия

сша

рязань

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воздушно-десантные войска россии

главное военное следственное управление

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковника Артема Городилова по подозрению в мошенничестве, сообщает "Коммерсант"."Ожидается, что после проведения следственных действий 4 июля следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения", — говорится в статье.Военнослужащего задержали в Рязани, откуда затем доставили в Москву. Как сообщили в "Ъ", о конкретных хищениях, которые вменяют полковнику, пока неизвестно. В уголовном законодательстве хищение в особо крупном размере начинается с одного миллиона рублей, отметили в издании.В статье уточняется, что офицер находится под санкциями Соединенных Штатов и других стран.

https://ria.ru/20240611/popov-1952127224.html

россия

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рязань

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происшествия, россия, сша, рязань, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-десантные войска россии, главное военное следственное управление