https://ria.ru/20240704/klopy-1957524261.html
Крупнейший музей в Марселе частично закрылся из-за нашествия клопов
Крупнейший музей в Марселе частично закрылся из-за нашествия клопов - РИА Новости, 04.07.2024
Крупнейший музей в Марселе частично закрылся из-за нашествия клопов
Один из самых известных музеев Марселя, Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem), объявил, что часть экспозиции закрыта из-за нашествия клопов,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T23:39
2024-07-04T23:39
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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Один из самых известных музеев Марселя, Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem), объявил, что часть экспозиции закрыта из-за нашествия клопов, сообщил французский телеканал BFMTV. Впервые клопов сотрудники музея обнаружили в прошлое воскресенье. Служащие сразу же обратились к администрации с просьбой закрыть музей для посещения. Однако санитарная проверка прибыла лишь в четверг. Сообщается, что многие сотрудники пожаловались на укусы. По меньшей мере четыре зала и множество офисов оказались заражены. На своем сайте музей сообщил, что ряд экспозиций закрыт, не уточнив, однако, что речь идет о клопах. "Уважаемые посетители, сообщаем вам, что некоторые наши выставочные площади будут временно недоступны по санитарным причинам. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и делаем все возможное, чтобы открыть эти места как можно скорее. В этот период мы приглашаем вас бесплатно воспользоваться другими выставками и мероприятиями, доступными в музее и форте Сен-Жан", - говорится в сообщении на главной странице музея. Прошлой осенью во Франции наблюдалось активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживали не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, а также в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956747062.html
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
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франция, марсель, в мире
Крупнейший музей в Марселе частично закрылся из-за нашествия клопов
BFMTV: музей в Марселе Mucem закрыл часть экспозиции из-за нашествия клопов
ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости.
Один из самых известных музеев Марселя, Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem), объявил, что часть экспозиции закрыта из-за нашествия клопов, сообщил французский телеканал BFMTV
.
Впервые клопов сотрудники музея обнаружили в прошлое воскресенье. Служащие сразу же обратились к администрации с просьбой закрыть музей для посещения. Однако санитарная проверка прибыла лишь в четверг. Сообщается, что многие сотрудники пожаловались на укусы.
По меньшей мере четыре зала и множество офисов оказались заражены.
На своем сайте музей сообщил, что ряд экспозиций закрыт, не уточнив, однако, что речь идет о клопах.
"Уважаемые посетители, сообщаем вам, что некоторые наши выставочные площади будут временно недоступны по санитарным причинам. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и делаем все возможное, чтобы открыть эти места как можно скорее. В этот период мы приглашаем вас бесплатно воспользоваться другими выставками и мероприятиями, доступными в музее и форте Сен-Жан", - говорится в сообщении на главной странице музея.
Прошлой осенью во Франции
наблюдалось активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживали не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, а также в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.