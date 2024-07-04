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В Гидрометцентре назвали главную причину потепления климата - РИА Новости, 04.07.2024
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03:20 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/klimat-1957245662.html
В Гидрометцентре назвали главную причину потепления климата
В Гидрометцентре назвали главную причину потепления климата - РИА Новости, 04.07.2024
В Гидрометцентре назвали главную причину потепления климата
Главная причина потепления климата – это деятельность человека и попадание парниковых газов в атмосферу, а не природные явления, как, например, Эль-Ниньо,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T03:20
2024-07-04T03:20
россия
тихий океан
роман вильфанд
гидрометцентр
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Главная причина потепления климата – это деятельность человека и попадание парниковых газов в атмосферу, а не природные явления, как, например, Эль-Ниньо, поэтому температура на планете будет повышаться до конца века при любых сценариях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее синоптик сообщил, что природное явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия продолжат влиять на глобальные температуры. "Главная причина потепления климата – это до сих пор продолжающее увеличение концентрации парниковых газов. Эль-Ниньо или Ла-Нинья – это природный фактор, но главная причина – это антропогенное воздействие", - сказал Вильфанд. По его словам, если представить, что углекислый газ перестал поступать в атмосферу "уже завтра", то накопленная от человеческой деятельности часть парниковых газов уменьшится вдове только через 30 лет. "Именно поэтому, при всех сценариях, что бы человечество ни делало, до конца века все равно будет повышение температуры. Вся надежда на мягкое потепление", - добавил метеоролог. Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
https://ria.ru/20240630/nauka-1956426800.html
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россия, тихий океан, роман вильфанд, гидрометцентр, в мире
Россия, Тихий океан, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, В мире
В Гидрометцентре назвали главную причину потепления климата

Вильфанд: температура на планете будет повышаться при любых сценариях потепления

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТермометр
Термометр - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Главная причина потепления климата – это деятельность человека и попадание парниковых газов в атмосферу, а не природные явления, как, например, Эль-Ниньо, поэтому температура на планете будет повышаться до конца века при любых сценариях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее синоптик сообщил, что природное явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия продолжат влиять на глобальные температуры.
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"Главная причина потепления климата – это до сих пор продолжающее увеличение концентрации парниковых газов. Эль-Ниньо или Ла-Нинья – это природный фактор, но главная причина – это антропогенное воздействие", - сказал Вильфанд.
По его словам, если представить, что углекислый газ перестал поступать в атмосферу "уже завтра", то накопленная от человеческой деятельности часть парниковых газов уменьшится вдове только через 30 лет.
"Именно поэтому, при всех сценариях, что бы человечество ни делало, до конца века все равно будет повышение температуры. Вся надежда на мягкое потепление", - добавил метеоролог.
Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
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