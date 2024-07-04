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В Киеве заявили о подготовке к решающему военному событию
В Киеве заявили о подготовке к решающему военному событию - РИА Новости, 04.07.2024
В Киеве заявили о подготовке к решающему военному событию
Украинская армия готовится к эскалации конфликта, после которой якобы начнутся переговоры с Россией, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:23
2024-07-04T18:23
2024-07-04T18:23
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинская армия готовится к эскалации конфликта, после которой якобы начнутся переговоры с Россией, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью Вадиму Карасеву."Перед началом переговоров должна быть эскалационная составляющая. Она будет в августе-сентябре", — отметил он.По словам офицера, украинская армия готовится к "решающему военному событию". Если в результате боев станет понятно, что ВСУ не способны переломить конфликт, Киев пойдет на переговоры, считает Стариков.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условиях для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев обязан отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
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В Киеве заявили о подготовке к решающему военному событию
Стариков: Украина готовится к эскалации конфликта в конце лета