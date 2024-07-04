https://ria.ru/20240704/kherson-1957244956.html

Сальдо заявил о сокращении населения в Херсоне

Сальдо заявил о сокращении населения в Херсоне - РИА Новости, 04.07.2024

Сальдо заявил о сокращении населения в Херсоне

Население в оккупированном украинскими войсками городе Херсоне сократилось в шесть раз, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T03:10

2024-07-04T03:10

2024-07-04T03:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Население в оккупированном украинскими войсками городе Херсоне сократилось в шесть раз, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Общественно-экономическая жизнь города умирает, так как значительная часть остававшихся мужчин мобилизована или укрывается от мобилизации. По данным оккупационных властей, в Херсоне осталось 65 тысяч жителей, по нашем оценкам на самом деле в Херсоне не более 50 тысяч человек – всё, что осталось от 300-тысячного города. При этом доходы населения падают, а цены постоянно растут. За второй квартал они увеличились на 15-20%", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, в Херсоне продолжается "беспредел" прибывших с запада Украины сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), которые проводят массовую кампанию по насильственной мобилизации мужчин, а также пытаются начать "уточнение данных" у военнообязанных женщин-медиков. "Выписывают огромные штрафы, вымогают у людей взятки. Оккупационные власти приступили к конфискации у гражданских лиц автомобилей в пользу боевиков", - сказал Сальдо. По его словам, большинство из оставшихся даже проукраински настроенных жителей Херсона находятся в подавленном настроении. "Население пока вполголоса высказывает ненависть к киевской власти. Основную роль в этом сыграли последний закон о мобилизации и тяжелая экономическая ситуация, вызванная отменой выплат и ростом цени и тарифов. Но добровольно оккупанты из Херсона уходить не собираются. Нам придется их оттуда выбить или уничтожить", - сказал губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240703/kherson-1957062195.html

https://ria.ru/20240627/kherson-1955827008.html

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