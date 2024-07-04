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Сальдо заявил о сокращении населения в Херсоне - РИА Новости, 04.07.2024
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03:10 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/kherson-1957244956.html
Сальдо заявил о сокращении населения в Херсоне
Сальдо заявил о сокращении населения в Херсоне - РИА Новости, 04.07.2024
Сальдо заявил о сокращении населения в Херсоне
Население в оккупированном украинскими войсками городе Херсоне сократилось в шесть раз, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T03:10
2024-07-04T03:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Население в оккупированном украинскими войсками городе Херсоне сократилось в шесть раз, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Общественно-экономическая жизнь города умирает, так как значительная часть остававшихся мужчин мобилизована или укрывается от мобилизации. По данным оккупационных властей, в Херсоне осталось 65 тысяч жителей, по нашем оценкам на самом деле в Херсоне не более 50 тысяч человек – всё, что осталось от 300-тысячного города. При этом доходы населения падают, а цены постоянно растут. За второй квартал они увеличились на 15-20%", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, в Херсоне продолжается "беспредел" прибывших с запада Украины сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), которые проводят массовую кампанию по насильственной мобилизации мужчин, а также пытаются начать "уточнение данных" у военнообязанных женщин-медиков. "Выписывают огромные штрафы, вымогают у людей взятки. Оккупационные власти приступили к конфискации у гражданских лиц автомобилей в пользу боевиков", - сказал Сальдо. По его словам, большинство из оставшихся даже проукраински настроенных жителей Херсона находятся в подавленном настроении. "Население пока вполголоса высказывает ненависть к киевской власти. Основную роль в этом сыграли последний закон о мобилизации и тяжелая экономическая ситуация, вызванная отменой выплат и ростом цени и тарифов. Но добровольно оккупанты из Херсона уходить не собираются. Нам придется их оттуда выбить или уничтожить", - сказал губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240703/kherson-1957062195.html
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в мире, херсон, россия, херсонская область , владимир сальдо
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо заявил о сокращении населения в Херсоне

Сальдо: население в оккупированном ВСУ Херсоне сократилось в шесть раз

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Население в оккупированном украинскими войсками городе Херсоне сократилось в шесть раз, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Общественно-экономическая жизнь города умирает, так как значительная часть остававшихся мужчин мобилизована или укрывается от мобилизации. По данным оккупационных властей, в Херсоне осталось 65 тысяч жителей, по нашем оценкам на самом деле в Херсоне не более 50 тысяч человек – всё, что осталось от 300-тысячного города. При этом доходы населения падают, а цены постоянно растут. За второй квартал они увеличились на 15-20%", - сказал Сальдо РИА Новости.
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По его словам, в Херсоне продолжается "беспредел" прибывших с запада Украины сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), которые проводят массовую кампанию по насильственной мобилизации мужчин, а также пытаются начать "уточнение данных" у военнообязанных женщин-медиков.
"Выписывают огромные штрафы, вымогают у людей взятки. Оккупационные власти приступили к конфискации у гражданских лиц автомобилей в пользу боевиков", - сказал Сальдо.
По его словам, большинство из оставшихся даже проукраински настроенных жителей Херсона находятся в подавленном настроении.
"Население пока вполголоса высказывает ненависть к киевской власти. Основную роль в этом сыграли последний закон о мобилизации и тяжелая экономическая ситуация, вызванная отменой выплат и ростом цени и тарифов. Но добровольно оккупанты из Херсона уходить не собираются. Нам придется их оттуда выбить или уничтожить", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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