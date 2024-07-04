Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Такер Карлсон заявил, что вскоре может появиться его интервью с Зеленским
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон объявил в соцсети Х, что вскоре может появиться его интервью с Владимиром Зеленским.
"Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с (президентом России Владимиром) Путиным. Цель состоит в предоставлении американцам столь необходимой информации о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится", — написал Карлсон.
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В апреле журналист сообщал, что Зеленский проигнорировал его многочисленные просьбы об интервью.
В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. В нем Путин рассказал, в частности, о предпосылках конфликта с Украиной и состоянии переговорного процесса. По словам российского лидеры переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.
Также Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.