https://ria.ru/20240704/istrebiteli-1957250075.html

Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024

Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад",... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T05:11

2024-07-04T05:11

2024-07-04T05:11

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воздушно-космические силы россии

су-34

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ - 250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России, ежедневно выполняя задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.

https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1957226662.html

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россия, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность