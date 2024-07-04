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Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад",... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T05:11
2024-07-04T05:11
2024-07-04T05:11
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ - 250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России, ежедневно выполняя задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.
https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html
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россия, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Минобороны: Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ