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"Искандер" уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:27 04.07.2024 (обновлено: 09:16 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/iskander-1957255417.html
"Искандер" уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево
"Искандер" уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево - РИА Новости, 04.07.2024
"Искандер" уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанес удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:27
2024-07-04T09:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА 4 июл — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанес удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы", — говорится в релизе.Кроме того, военное ведомство показало видеоролик с кадрами объективного контроля, запечатлевшими поражение цели.Минобороны уже третий день подряд отчитывается о поражении украинских военных аэродромов. Так, 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где уничтожены вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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Ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево
Расчет «Искандер» ВС РФ нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево, уничтожен МиГ-29 ВСУ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Искандер" уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

МО: расчет "Искандера" нанес удар по стоянке авиатехники на аэродроме Долгинцево

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МОСКВА 4 июл — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанес удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы", — говорится в релизе.
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Кроме того, военное ведомство показало видеоролик с кадрами объективного контроля, запечатлевшими поражение цели.
Минобороны уже третий день подряд отчитывается о поражении украинских военных аэродромов. Так, 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где уничтожены вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.

ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может поразить практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

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