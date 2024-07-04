"Искандер" уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево
МО: расчет "Искандера" нанес удар по стоянке авиатехники на аэродроме Долгинцево
МОСКВА 4 июл — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанес удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы", — говорится в релизе.
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Кроме того, военное ведомство показало видеоролик с кадрами объективного контроля, запечатлевшими поражение цели.
Минобороны уже третий день подряд отчитывается о поражении украинских военных аэродромов. Так, 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где уничтожены вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.
ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может поразить практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
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