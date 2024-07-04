https://ria.ru/20240704/iskander-1957255417.html

"Искандер" уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

"Искандер" уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево - РИА Новости, 04.07.2024

"Искандер" уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанес удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T07:27

2024-07-04T07:27

2024-07-04T09:16

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МОСКВА 4 июл — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанес удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы", — говорится в релизе.Кроме того, военное ведомство показало видеоролик с кадрами объективного контроля, запечатлевшими поражение цели.Минобороны уже третий день подряд отчитывается о поражении украинских военных аэродромов. Так, 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где уничтожены вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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Ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево Расчет «Искандер» ВС РФ нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево, уничтожен МиГ-29 ВСУ. 2024-07-04T07:27 true PT0M21S

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф