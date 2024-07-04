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Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 04.07.2024
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20:25 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/irak-1957505046.html
Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 04.07.2024
Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:25
2024-07-04T20:25
россия
ирак
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщило Минэнерго РФ. Ранее в четверг замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников провел рабочую встречу с послом Ирака в России Хайдаром Аль-Азари. "В ходе совещания Сергей Мочальников и Хайдар Аль-Азари обсудили перспективы торгово-экономического взаимодействия России и Ирака", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что до конца года в Ираке пройдет межправкомиссия по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Председателем российской части МПК является министр энергетики Сергей Цивилев.
https://ria.ru/20240222/irak-1928870736.html
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россия, ирак, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Россия, Ирак, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

Минэнерго: Россия и Ирак обсудили перспективы экономического сотрудничества

© Fotolia / tashatuvangoФлаг Ирака
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Fotolia / tashatuvango
Флаг Ирака. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщило Минэнерго РФ.
Ранее в четверг замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников провел рабочую встречу с послом Ирака в России Хайдаром Аль-Азари.
"В ходе совещания Сергей Мочальников и Хайдар Аль-Азари обсудили перспективы торгово-экономического взаимодействия России и Ирака", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что до конца года в Ираке пройдет межправкомиссия по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Председателем российской части МПК является министр энергетики Сергей Цивилев.
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Премьер Ирака обсудил с Алекперовым месторождения "Лукойла" в стране
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РоссияИракСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)В мире
 
 
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