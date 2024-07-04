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Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 04.07.2024
Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:25
2024-07-04T20:25
2024-07-04T20:25
россия
ирак
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщило Минэнерго РФ. Ранее в четверг замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников провел рабочую встречу с послом Ирака в России Хайдаром Аль-Азари. "В ходе совещания Сергей Мочальников и Хайдар Аль-Азари обсудили перспективы торгово-экономического взаимодействия России и Ирака", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что до конца года в Ираке пройдет межправкомиссия по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Председателем российской части МПК является министр энергетики Сергей Цивилев.
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россия, ирак, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Россия, Ирак, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Минэнерго: Россия и Ирак обсудили перспективы экономического сотрудничества