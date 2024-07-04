https://ria.ru/20240704/irak-1957505046.html

Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 04.07.2024

Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T20:25

2024-07-04T20:25

2024-07-04T20:25

россия

ирак

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия и Ирак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщило Минэнерго РФ. Ранее в четверг замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников провел рабочую встречу с послом Ирака в России Хайдаром Аль-Азари. "В ходе совещания Сергей Мочальников и Хайдар Аль-Азари обсудили перспективы торгово-экономического взаимодействия России и Ирака", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что до конца года в Ираке пройдет межправкомиссия по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Председателем российской части МПК является министр энергетики Сергей Цивилев.

https://ria.ru/20240222/irak-1928870736.html

россия

ирак

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россия, ирак, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире