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Россия сократила импорт турецких апельсинов в 14 раз - РИА Новости, 04.07.2024
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06:12 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/import-1957252535.html
Россия сократила импорт турецких апельсинов в 14 раз
Россия сократила импорт турецких апельсинов в 14 раз - РИА Новости, 04.07.2024
Россия сократила импорт турецких апельсинов в 14 раз
Россия в этом мае по сравнению с прошлым годом вдвое сократила импорт самых популярных видов цитрусовых из Турции: сильнее всего сократились поставки апельсинов РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T06:12
2024-07-04T06:12
экономика
турция
россия
марокко
игорь караваев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия в этом мае по сравнению с прошлым годом вдвое сократила импорт самых популярных видов цитрусовых из Турции: сильнее всего сократились поставки апельсинов - сразу в 14 раз, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. Всего в мае этого года страна купила у Турции 5,6 тысячи тонн апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов, сократив объемы вдвое. Наиболее заметную отрицательную динамику показали апельсины: импорт в годовом выражении просел в 14 раз - до 77 тонн. И их доля в общем объеме импорта из Турции на этом фоне сократилась до 1%, тогда как годом ранее достигала 10%. Импорт мандаринов упал в 6,5 раз, до 411 тонн - на этот вид цитрусовых в конце весны пришлось 7% импорта. А закупки лимонов просели втрое - до 2,2 тысячи тонн. Лимоны остаются одним из наиболее востребованных турецких фруктов на столах россиян: на них пришлось 40% импорта. Наконец, самую заметную долю - 52% в импорте - заняли грейпфруты. Среди перечисленных собратьев только они смогли показать положительную динамику в годовом выражении: объемы выросли в шесть раз, до 2,9 тысячи тонн. На долю Турции приходится порядка 11% от общего ассортимента цитрусовых и в среднем 23-25% от ассортимента апельсинов в торговых сетях, сообщил РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Помимо Турции апельсины на российский рынок поставляют Марокко, Египет, Иран и Бразилия. Также в отдельных торговых сетях представлены апельсины, выращиваемые в России. При этом, по его словам, сокращения ассортимента апельсинов, в том числе турецких поставок, в российских торговых сетях не наблюдается.
https://ria.ru/20240703/rossiya-1957062616.html
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экономика, турция, россия, марокко, игорь караваев
Экономика, Турция, Россия, Марокко, Игорь Караваев
Россия сократила импорт турецких апельсинов в 14 раз

Россия в мае вдвое сократила импорт самых популярных цитрусовых из Турции

CC BY 2.0 / José Luis Sánchez Mesa / José Luis Sánchez Mesa Oranges in The Borough marketАпельсины
Апельсины - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
CC BY 2.0 / José Luis Sánchez Mesa / José Luis Sánchez Mesa Oranges in The Borough market
Апельсины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия в этом мае по сравнению с прошлым годом вдвое сократила импорт самых популярных видов цитрусовых из Турции: сильнее всего сократились поставки апельсинов - сразу в 14 раз, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.
Всего в мае этого года страна купила у Турции 5,6 тысячи тонн апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов, сократив объемы вдвое. Наиболее заметную отрицательную динамику показали апельсины: импорт в годовом выражении просел в 14 раз - до 77 тонн. И их доля в общем объеме импорта из Турции на этом фоне сократилась до 1%, тогда как годом ранее достигала 10%.
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Импорт мандаринов упал в 6,5 раз, до 411 тонн - на этот вид цитрусовых в конце весны пришлось 7% импорта. А закупки лимонов просели втрое - до 2,2 тысячи тонн. Лимоны остаются одним из наиболее востребованных турецких фруктов на столах россиян: на них пришлось 40% импорта.
Наконец, самую заметную долю - 52% в импорте - заняли грейпфруты. Среди перечисленных собратьев только они смогли показать положительную динамику в годовом выражении: объемы выросли в шесть раз, до 2,9 тысячи тонн.
На долю Турции приходится порядка 11% от общего ассортимента цитрусовых и в среднем 23-25% от ассортимента апельсинов в торговых сетях, сообщил РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
Помимо Турции апельсины на российский рынок поставляют Марокко, Египет, Иран и Бразилия. Также в отдельных торговых сетях представлены апельсины, выращиваемые в России. При этом, по его словам, сокращения ассортимента апельсинов, в том числе турецких поставок, в российских торговых сетях не наблюдается.
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ЭкономикаТурцияРоссияМароккоИгорь Караваев
 
 
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