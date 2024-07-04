https://ria.ru/20240704/gosduma-1957344648.html

В Госдуме могут продлить запрет на выезд депутатов за границу

В Госдуме могут продлить запрет на выезд депутатов за границу - РИА Новости, 04.07.2024

В Госдуме могут продлить запрет на выезд депутатов за границу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать комитету ГД по безопасности вопрос выезда депутатов и сенаторов за границу уже после прекращения их... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:53

2024-07-04T12:53

2024-07-04T13:00

политика

вячеслав володин

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать комитету ГД по безопасности вопрос выезда депутатов и сенаторов за границу уже после прекращения их полномочий. Депутат Госдумы Султан Хамзаев на пленарном заседании в четверг предложил продлить на два-три года запрет на выезд депутатов и сенаторов за границу, когда их статус уже не действует. "Хорошее предложение, на самом деле оно действует в отношении государственных служащих, если государственный служащий допущен к секретной информации, имеет первую форму допуска - пять лет вводятся ограничения. Давайте мы попросим наш профильный комитет проработать эти вопросы, возможно, это будет комитет по безопасности. Если мы примем это решение, а оно будет ответственным, то точно у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка", - сказал он на пленарном заседании

https://ria.ru/20240419/gossluzhaschie-1941029691.html

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политика, вячеслав володин, султан хамзаев, госдума рф