https://ria.ru/20240704/gorodilov--1957488676.html

Комбриг ВДВ Городилов не признал вину в мошенничестве

Комбриг ВДВ Городилов не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 04.07.2024

Комбриг ВДВ Городилов не признал вину в мошенничестве

Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артем Городилов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, не... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:05

2024-07-04T19:05

2024-07-04T19:09

происшествия

воздушно-десантные войска россии

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артем Городилов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, не признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда"Нет ", - ответил Городилов на вопрос корреспондента агентства о том, признает ли он вину.Городилов подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, по части 4 статьи 159 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.В четверг 235-й гарнизонный военный суд арестовал до 19 августа Городилова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html

https://ria.ru/20240416/khischenie-1940385629.html

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происшествия, воздушно-десантные войска россии, россия