https://ria.ru/20240704/glemping-1957215152.html

Мода на глэмпинг: как малый бизнес продвигает внутренний экотуризм

Мода на глэмпинг: как малый бизнес продвигает внутренний экотуризм - РИА Новости, 04.07.2024

Мода на глэмпинг: как малый бизнес продвигает внутренний экотуризм

Российский союз туриндустрии прогнозирует рост числа глэмпингов в России с 550 до 700 объектов в 2024 году. Формат такого отдыха оказался востребованным у... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:55

2024-07-04T12:55

2024-07-04T12:55

твой бизнес

тюменская область

россия

нацпроекты

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

михаил мишустин

госдума рф

чусовой

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Российский союз туриндустрии прогнозирует рост числа глэмпингов в России с 550 до 700 объектов в 2024 году. Формат такого отдыха оказался востребованным у туристов и привлекательным для инвесторов. С 2018 по 2023 год число глэмпингов в России выросло в 40 раз. Эту сферу все чаще выбирают представители малого и среднего бизнеса, причем во всех регионах России.В Тюменской области, например, купольный отель открылся в Ялуторовском районе на берегу озера Сингуль. Он построен в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" по линии сразу двух нацпроектов – "Малое и среднее предпринимательство" и "Туризм и индустрия гостеприимства".Номера отеля, который представляет собой купольные сферы, оформлены в оригинальном экостиле. Вид на озеро Сингуль завораживает. Люди едут за красотой, единением с природой и комфортом. На строительство глэмпинга и развитие бизнеса молодой предприниматель Егор Ефимов получил субсидию от департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.Российский союз туриндустрии отмечает, что внутренний туризм в России за 2023 год увеличился до рекордных 83,6 миллиона поездок. В нынешнем году, по мнению экспертов, число путешествий по стране вырастет еще на 15%. Высокий спрос на туристическую инфраструктуру открывает новые перспективы для малого и среднего бизнеса, а государство стимулирует предпринимателей всесторонними мерами поддержки.На платформе МСП.РФ их уже более 800 – речь о консультационной, образовательной и финансовой мерах поддержки. За два года представители МСП из всех регионов России в общей сложности подали на них более 90 тысяч заявок.Кроме того, по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" предприниматели могут получить дополнительную субсидию на создание быстровозводимых модульных средств размещения. По решению правительства РФ в 2023–2024 годах на проект дополнительно выделено финансирование в размере 18 миллиардов рублей. На эти средства государство поддерживает 636 проекта из 58 регионов до конца текущего года. И в результате, с учетом уже поддержанных проектов, до конца года в 66 регионах по проекту будет построено 14,5 тысячи новых номеров.Субсидии, льготные микрозаймы, гранты – варианты финансовой помощи могут быть разными. К примеру, предпринимательница из Башкортостана Мария Пацкова, решив открыть свой бизнес в сфере туризма, обратилась за консультацией в центр "Мой бизнес" города Белебея, где ей помогли подготовить документы на льготный заем. На полученные 5 миллионов рублей был построен глэмпинг в Иглинском районе республики. По признанию Марии, планы на жизнь изменила одна случайная поездка."Как-то с детьми и друзьями мы провели выходные в глэмпинге. Мне очень понравилось: природа, тишина, уединение, гармония. И я загорелась идеей построить такой же. Но денег не хватало. В итоге на заемные средства мы построили свой глэмпинг меньше, чем за год. От Уфы к нам ехать всего полчаса, поэтому спрос высокий. И мы хотим увеличить количество домиков, построить детскую площадку, баню – в общем, намерены развиваться", – рассказала Мария.У Елизаветы Натименко из Нижнего Тагила – исходные другие. Идея создать собственный туробъект на принадлежащем ей участке на реке Чусовой родилась у девушки на первом курсе института. Сначала хотела открыть базу отдыха, но, когда в моду вошли глэмпинги, остановила свой выбор на таком варианте. В центре "Мой бизнес", открытом по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Елизавете помогли с оформлением документов для открытия ИП, проконсультировали по вопросам бухгалтерии и сориентировали, как составить бизнес-план, чтобы получить соцконтракт. По этой программе начинающей предпринимательнице выделили 250 тысяч рублей на открытие своего дела. Но оказалось, что не так все просто: быстро реализовать замысел на пустом участке в глухом поселке Ёква было затруднительно. Елизавета, однако, нашла возможность выполнить обязательства по соцконтракту: первый глэмпинг построили на территории базы отдыха в деревне Харёнки – по договоренности с ее хозяевами. Коллаборация сработала. Клиенты не заставили себя долго ждать – шатры на первой береговой линии стали пользоваться спросом."На следующий год я нашла инвестора и перенесла глэмпинг в Ёкву. Людям нравится сплавляться по Чусовой, и многие выбирают сплавы одного дня. Место глухое, но поблизости сосредоточено множество уникальных природных и исторических объектов среднего Урала. Так что даже за день туристы успевают многое увидеть, а после с удовольствием остаются у нас ночевать. Все-таки вариант размещения нетипичный", - рассказала РИА Новости Елизавета.С момента запуска своего турбизнеса она выучилась на экскурсовода, чтобы не только принимать туристов, но и рассказывать им о местных природных достопримечательностях и истории реки Чусовой. Есть у хозяйки глэмпинга и другие планы развития.За каждой такой историей – смелое решение предприимчивого человека и его персональный вклад в развитие внутреннего туризма, а значит, и в экономику страны.Неслучайно ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал малый и средний бизнес – основой для туризма, а туристическое направление МСП – наиболее патриотичным. "Очень важно, что туризм и развитие туризма имеют самый большой мультипликационный эффект в экономике. Он создает смежные отрасли: дорога, сервис, услуги, продажа напитков, транспорт, заправки – все вокруг растет", – отметил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме в апреле текущего года.МСП в этом очень активно участвует. Идет мощнейший приток инвестиций в эту сферу. И люди хотят отдыхать в своей стране. Такого прироста удалось добиться благодаря поддержке в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Туризм и индустрия гостеприимства".

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https://ria.ru/20240418/glemping-1940806868.html

https://ria.ru/20240312/kredit-1932480656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, россия, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), михаил мишустин, госдума рф, чусовой, глэмпинг, туризм