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В Карелии гидроплан совершил жесткую посадку - РИА Новости, 04.07.2024
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20:48 04.07.2024 (обновлено: 20:54 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/gidroplan-1957507877.html
В Карелии гидроплан совершил жесткую посадку
В Карелии гидроплан совершил жесткую посадку - РИА Новости, 04.07.2024
В Карелии гидроплан совершил жесткую посадку
Гидроплан совершил жесткую посадку на озере Валлас в Карелии, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:48
2024-07-04T20:54
происшествия
муезерский район
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Гидроплан совершил жесткую посадку на озере Валлас в Карелии, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки гидроплана в Муезерском районе на озере Валлас в Карелии 4 июля 2024 года", - говорится в сообщении. Причины происшествия устанавливаются. Уточняется, что Карельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов.
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муезерский район
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происшествия, муезерский район, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Муезерский район, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Карелии гидроплан совершил жесткую посадку

В Карелии гидроплан совершил жесткую посадку на озере Валлас

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто жесткой посадки гидроплана в Муезерском районе на озере Валлас в Карелии
Место жесткой посадки гидроплана в Муезерском районе на озере Валлас в Карелии - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Место жесткой посадки гидроплана в Муезерском районе на озере Валлас в Карелии
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Гидроплан совершил жесткую посадку на озере Валлас в Карелии, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки гидроплана в Муезерском районе на озере Валлас в Карелии 4 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
Причины происшествия устанавливаются. Уточняется, что Карельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов.
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ПроисшествияМуезерский районСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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