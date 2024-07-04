https://ria.ru/20240704/gidroplan-1957507877.html

В Карелии гидроплан совершил жесткую посадку

В Карелии гидроплан совершил жесткую посадку - РИА Новости, 04.07.2024

В Карелии гидроплан совершил жесткую посадку

Гидроплан совершил жесткую посадку на озере Валлас в Карелии, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T20:48

2024-07-04T20:48

2024-07-04T20:54

происшествия

муезерский район

северо-западная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957508199_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_40bbd1e2626db843062e410932597cfd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Гидроплан совершил жесткую посадку на озере Валлас в Карелии, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки гидроплана в Муезерском районе на озере Валлас в Карелии 4 июля 2024 года", - говорится в сообщении. Причины происшествия устанавливаются. Уточняется, что Карельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20240617/pilot-1953314930.html

муезерский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, муезерский район, северо-западная транспортная прокуратура