https://ria.ru/20240704/gidroplan-1957507877.html
В Карелии гидроплан совершил жесткую посадку
В Карелии гидроплан совершил жесткую посадку - РИА Новости, 04.07.2024
В Карелии гидроплан совершил жесткую посадку
Гидроплан совершил жесткую посадку на озере Валлас в Карелии, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:48
2024-07-04T20:48
2024-07-04T20:54
происшествия
муезерский район
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Гидроплан совершил жесткую посадку на озере Валлас в Карелии, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки гидроплана в Муезерском районе на озере Валлас в Карелии 4 июля 2024 года", - говорится в сообщении. Причины происшествия устанавливаются. Уточняется, что Карельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов.
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муезерский район
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происшествия, муезерский район, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Муезерский район, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Карелии гидроплан совершил жесткую посадку
В Карелии гидроплан совершил жесткую посадку на озере Валлас