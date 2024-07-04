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Власти Севастополя предупредили о тренировке Черноморского флота
Власти Севастополя предупредили о тренировке Черноморского флота - РИА Новости, 04.07.2024
Власти Севастополя предупредили о тренировке Черноморского флота
Черноморский флот проведет в районе Севастополя ночную тренировку со стрельбой, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T23:18
2024-07-04T23:18
2024-07-04T23:18
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Черноморский флот проведет в районе Севастополя ночную тренировку со стрельбой, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Ориентировочно до 24.00 на внешнем рейде флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в городе все спокойно.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Власти Севастополя предупредили о тренировке Черноморского флота
Развожаев: Черноморский флот проведет в районе Севастополя учения со стрельбой