https://ria.ru/20240704/flot-1957522963.html

Власти Севастополя предупредили о тренировке Черноморского флота

Власти Севастополя предупредили о тренировке Черноморского флота - РИА Новости, 04.07.2024

Власти Севастополя предупредили о тренировке Черноморского флота

Черноморский флот проведет в районе Севастополя ночную тренировку со стрельбой, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T23:18

2024-07-04T23:18

2024-07-04T23:18

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Черноморский флот проведет в районе Севастополя ночную тренировку со стрельбой, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Ориентировочно до 24.00 на внешнем рейде флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в городе все спокойно.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, безопасность