https://ria.ru/20240704/flot-1957382095.html

Россия и Китай проведут совместное морское патрулирование в АТР

Россия и Китай проведут совместное морское патрулирование в АТР - РИА Новости, 04.07.2024

Россия и Китай проведут совместное морское патрулирование в АТР

Российский корвет "Совершенный" проведет с отрядом боевых кораблей КНР в Корейском проливе совместное патрулирование, сообщила пресс-служба Тихоокеанского... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:22

2024-07-04T14:22

2024-07-04T14:30

тихоокеанский флот вмф россии

корейский пролив

китай

чеджудо

народно-освободительная армия китая

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский корвет "Совершенный" проведет с отрядом боевых кораблей КНР в Корейском проливе совместное патрулирование, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота."Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в точку встречи с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в Корейском проливе в районе острова Чеджудо для начала четвёртого по счёту совместного российско-китайского морского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе совместного морского патрулирования "планируется проведение совместных действий по противолодочной и противоздушной обороне, а также поисково-спасательные действия на море"."Задачами совместного патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", - поясняется в сообщении.Накануне корвет "Совершенный" вышел из Владивостока и совершил переход в назначенный район. В составе отряда кораблей ВМС НОАК - эсминец "Иньчуань", фрегат "Хэншуй" и универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху".Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было проведено в 2021 году.

https://ria.ru/20240703/korabli-1957001925.html

https://ria.ru/20240602/atr-1949961371.html

корейский пролив

китай

чеджудо

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тихоокеанский флот вмф россии, корейский пролив, китай, чеджудо, народно-освободительная армия китая, в мире