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Россия и Китай проведут совместное морское патрулирование в АТР - РИА Новости, 04.07.2024
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14:22 04.07.2024 (обновлено: 14:30 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/flot-1957382095.html
Россия и Китай проведут совместное морское патрулирование в АТР
Россия и Китай проведут совместное морское патрулирование в АТР - РИА Новости, 04.07.2024
Россия и Китай проведут совместное морское патрулирование в АТР
Российский корвет "Совершенный" проведет с отрядом боевых кораблей КНР в Корейском проливе совместное патрулирование, сообщила пресс-служба Тихоокеанского... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:22
2024-07-04T14:30
тихоокеанский флот вмф россии
корейский пролив
китай
чеджудо
народно-освободительная армия китая
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский корвет "Совершенный" проведет с отрядом боевых кораблей КНР в Корейском проливе совместное патрулирование, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота."Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в точку встречи с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в Корейском проливе в районе острова Чеджудо для начала четвёртого по счёту совместного российско-китайского морского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе совместного морского патрулирования "планируется проведение совместных действий по противолодочной и противоздушной обороне, а также поисково-спасательные действия на море".&quot;Задачами совместного патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР&quot;, - поясняется в сообщении.Накануне корвет "Совершенный" вышел из Владивостока и совершил переход в назначенный район. В составе отряда кораблей ВМС НОАК - эсминец "Иньчуань", фрегат "Хэншуй" и универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху".Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было проведено в 2021 году.
https://ria.ru/20240703/korabli-1957001925.html
https://ria.ru/20240602/atr-1949961371.html
корейский пролив
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тихоокеанский флот вмф россии, корейский пролив, китай, чеджудо, народно-освободительная армия китая, в мире
Тихоокеанский флот ВМФ России, Корейский пролив, Китай, Чеджудо, Народно-освободительная армия Китая, В мире
Россия и Китай проведут совместное морское патрулирование в АТР

Корвет ТОФ проведет с отрядом кораблей КНР патрулирование в Корейском проливе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКорвет "Совершенный"
Корвет Совершенный - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Корвет "Совершенный". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский корвет "Совершенный" проведет с отрядом боевых кораблей КНР в Корейском проливе совместное патрулирование, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в точку встречи с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в Корейском проливе в районе острова Чеджудо для начала четвёртого по счёту совместного российско-китайского морского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе совместного морского патрулирования "планируется проведение совместных действий по противолодочной и противоздушной обороне, а также поисково-спасательные действия на море".
«

"Задачами совместного патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", - поясняется в сообщении.

Накануне корвет "Совершенный" вышел из Владивостока и совершил переход в назначенный район. В составе отряда кораблей ВМС НОАК - эсминец "Иньчуань", фрегат "Хэншуй" и универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху".
Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было проведено в 2021 году.
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Тихоокеанский флот ВМФ РоссииКорейский проливКитайЧеджудоНародно-освободительная армия КитаяВ мире
 
 
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