https://ria.ru/20240704/dub-1957508475.html

В Новгороде из поваленного ураганом 400-летнего дуба изготовят скульптуру

В Новгороде из поваленного ураганом 400-летнего дуба изготовят скульптуру - РИА Новости, 04.07.2024

В Новгороде из поваленного ураганом 400-летнего дуба изготовят скульптуру

Поваленный ураганом 400-летний дуб привезли в Новгородский кремль для изготовления декоративной городской скульптуры и музыкальных инструментов, сообщает... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T20:53

2024-07-04T20:53

2024-07-04T20:54

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Поваленный ураганом 400-летний дуб привезли в Новгородский кремль для изготовления декоративной городской скульптуры и музыкальных инструментов, сообщает музей-заповедник в Telegram-канале. Памятник живой природы, 400-летний черешчатый дуб на улице Прусской, был повален шквалистым ветром в понедельник, как и многие другие деревья по всему областному центру. Уточняется, что мэр Великого Новгорода Александр Розбаум предложил гендиректору Новгородского музея-заповедника Сергею Брюну спасти массив дуба. Музей инициативу поддержал. "Уже сегодня городские службы перевезли исторический дуб в кремль. Музейные реставраторы попробуют провести просушку дерева и, в случае успешного выполнения операции, его древесина может лечь в основу некой городской скульптуры, которая продлит жизнь исполина уже в новом облике и еще послужит украшением городу", - говорится в сообщении. Отмечается, что малые части дуба можно использовать для производства музыкальных инструментов, например, гуслей. Как сообщается на сайте Всероссийской программы "Деревья-памятники живой природы", высота дуба составляла более 13 метров, диаметр ствола - более метра. В историю Новгорода он вошел как "дуб Добужинского". Известный художник Мстислав Добужинский родился в Новгороде, в доме своего деда, рядом с которым рос дуб. С 2012 года дерево было занесено в реестр старовозрастных деревьев России.

https://ria.ru/20240704/pogoda-1957284931.html

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великий новгород, россия, мстислав добужинский, происшествия