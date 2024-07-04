В Новгороде из поваленного ураганом 400-летнего дуба изготовят скульптуру
Поваленный 400-летний дуб привезли в кремль Новгорода для создания скульптуры
© Фото : соцсетиПоваленный ветром 400-летний дуб в Великом Новгороде
© Фото : соцсети
Поваленный ветром 400-летний дуб в Великом Новгороде
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Поваленный ураганом 400-летний дуб привезли в Новгородский кремль для изготовления декоративной городской скульптуры и музыкальных инструментов, сообщает музей-заповедник в Telegram-канале.
Памятник живой природы, 400-летний черешчатый дуб на улице Прусской, был повален шквалистым ветром в понедельник, как и многие другие деревья по всему областному центру.
Уточняется, что мэр Великого Новгорода Александр Розбаум предложил гендиректору Новгородского музея-заповедника Сергею Брюну спасти массив дуба. Музей инициативу поддержал.
"Уже сегодня городские службы перевезли исторический дуб в кремль. Музейные реставраторы попробуют провести просушку дерева и, в случае успешного выполнения операции, его древесина может лечь в основу некой городской скульптуры, которая продлит жизнь исполина уже в новом облике и еще послужит украшением городу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что малые части дуба можно использовать для производства музыкальных инструментов, например, гуслей.
Как сообщается на сайте Всероссийской программы "Деревья-памятники живой природы", высота дуба составляла более 13 метров, диаметр ствола - более метра. В историю Новгорода он вошел как "дуб Добужинского". Известный художник Мстислав Добужинский родился в Новгороде, в доме своего деда, рядом с которым рос дуб.
С 2012 года дерево было занесено в реестр старовозрастных деревьев России.
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