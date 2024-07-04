https://ria.ru/20240704/dtp-1957296826.html

Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье - РИА Новости, 04.07.2024

Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Пятеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, остаются в больницах, сообщили в четверг РИА Новости в генеральном консульстве РФ в РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:03

2024-07-04T11:03

2024-07-04T11:33

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СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости. Пятеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, остаются в больницах, сообщили в четверг РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.ДТП произошло в среду утром - автобус врезался на скорости в бетонное ограждение трассы Аланья-Анталья у поселка Манавгат, в нем находились 18 российских и семь белорусских туристов."По данным туроператора и страховой компании, в больницах остаются девять человек (четыре гражданина Белоруссии и пять россиян, из которых двое готовятся к выписке). Пациент с тяжёлыми травмами после операции пришел в сознание, состояние стабильно тяжелое", - сообщили в дипмиссии.В генконсульстве ранее подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компании и продолжат оказывать соответствующую помощь, чтобы пострадавшие как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись в РФ."Ингосстрах" сообщал, что в рамках договоров страхования возьмет на себя расходы россиян, пострадавших в ДТП в Турции, по покупке билетов домой и оплате медицинской помощи.

https://ria.ru/20240112/proisshestviya-1920972867.html

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анталья (провинция), турция, россия, белоруссия, в мире