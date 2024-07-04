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Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье - РИА Новости, 04.07.2024
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Туризм
 
11:03 04.07.2024 (обновлено: 11:33 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/dtp-1957296826.html
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье - РИА Новости, 04.07.2024
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье
Пятеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, остаются в больницах, сообщили в четверг РИА Новости в генеральном консульстве РФ в РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:03
2024-07-04T11:33
туризм
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СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости. Пятеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, остаются в больницах, сообщили в четверг РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.ДТП произошло в среду утром - автобус врезался на скорости в бетонное ограждение трассы Аланья-Анталья у поселка Манавгат, в нем находились 18 российских и семь белорусских туристов."По данным туроператора и страховой компании, в больницах остаются девять человек (четыре гражданина Белоруссии и пять россиян, из которых двое готовятся к выписке). Пациент с тяжёлыми травмами после операции пришел в сознание, состояние стабильно тяжелое", - сообщили в дипмиссии.В генконсульстве ранее подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компании и продолжат оказывать соответствующую помощь, чтобы пострадавшие как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись в РФ."Ингосстрах" сообщал, что в рамках договоров страхования возьмет на себя расходы россиян, пострадавших в ДТП в Турции, по покупке билетов домой и оплате медицинской помощи.
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анталья (провинция), турция, россия, белоруссия, в мире
Туризм, Анталья (провинция), Турция, Россия, Белоруссия, В мире
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Генконсульство в Анталье: 5 россиян остаются в больницах после ДТП с автобусом

© Фото : Nehir HaberДТП с автобусом в Анталье
ДТП с автобусом в Анталье - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Nehir Haber
ДТП с автобусом в Анталье. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости. Пятеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, остаются в больницах, сообщили в четверг РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
ДТП произошло в среду утром - автобус врезался на скорости в бетонное ограждение трассы Аланья-Анталья у поселка Манавгат, в нем находились 18 российских и семь белорусских туристов.
«
"По данным туроператора и страховой компании, в больницах остаются девять человек (четыре гражданина Белоруссии и пять россиян, из которых двое готовятся к выписке). Пациент с тяжёлыми травмами после операции пришел в сознание, состояние стабильно тяжелое", - сообщили в дипмиссии.
В генконсульстве ранее подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компании и продолжат оказывать соответствующую помощь, чтобы пострадавшие как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись в РФ.
"Ингосстрах" сообщал, что в рамках договоров страхования возьмет на себя расходы россиян, пострадавших в ДТП в Турции, по покупке билетов домой и оплате медицинской помощи.
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ТуризмАнталья (провинция)ТурцияРоссияБелоруссияВ мире
 
 
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