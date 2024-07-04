https://ria.ru/20240704/dom-1957438928.html

Под Пензой дом сгорел, предположительно, из-за разряда молнии

Под Пензой дом сгорел, предположительно, из-за разряда молнии - РИА Новости, 04.07.2024

Под Пензой дом сгорел, предположительно, из-за разряда молнии

Дом в деревне в окрестностях Пензы сгорел полностью в четверг, предварительно, из-за разряда молнии, никто не пострадал, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:39

2024-07-04T16:39

2024-07-04T16:39

происшествия

пенза

пензенский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Дом в деревне в окрестностях Пензы сгорел полностью в четверг, предварительно, из-за разряда молнии, никто не пострадал, сообщили в областном главке МЧС. Сообщение о пожаре в доме по улице Дачная в деревне Марьевка Пензенского района поступило в ведомство в 13.16 мск. "Сгорел полностью садовый дом на площади 3 на 10 метров... Погибших и пострадавших нет... Грозовой разряд молнии - предварительная причина пожара", - сказали журналистам в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20240628/vozgoranie-1956243054.html

пенза

пензенский район

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происшествия, пенза, пензенский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)