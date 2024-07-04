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Под Пензой дом сгорел, предположительно, из-за разряда молнии
Под Пензой дом сгорел, предположительно, из-за разряда молнии - РИА Новости, 04.07.2024
Под Пензой дом сгорел, предположительно, из-за разряда молнии
Дом в деревне в окрестностях Пензы сгорел полностью в четверг, предварительно, из-за разряда молнии, никто не пострадал, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:39
2024-07-04T16:39
2024-07-04T16:39
происшествия
пенза
пензенский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Дом в деревне в окрестностях Пензы сгорел полностью в четверг, предварительно, из-за разряда молнии, никто не пострадал, сообщили в областном главке МЧС. Сообщение о пожаре в доме по улице Дачная в деревне Марьевка Пензенского района поступило в ведомство в 13.16 мск. "Сгорел полностью садовый дом на площади 3 на 10 метров... Погибших и пострадавших нет... Грозовой разряд молнии - предварительная причина пожара", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
https://ria.ru/20240628/vozgoranie-1956243054.html
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происшествия, пенза, пензенский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, Пензенский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Пензой дом сгорел, предположительно, из-за разряда молнии
МЧС: дом под Пензой сгорел, предположительно, из-за молнии, никто не пострадал