Рейтинг@Mail.ru
Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 04.07.2024 (обновлено: 10:32 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/dolg-1957246481.html
Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам
Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам - РИА Новости, 04.07.2024
Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам
Уехавший в 2022 году после начала СВО актер Артур Смольянинов* оставил в России более 160 тысяч рублей долгов по кредитам и невыплаченным штрафам, следует из... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T04:03
2024-07-04T10:32
россия
украина
москва
артур смольянинов
александр бастрыкин
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843518071_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_3457dcd818c01ddf8cc392cb34de483e.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уехавший в 2022 году после начала СВО актер Артур Смольянинов* оставил в России более 160 тысяч рублей долгов по кредитам и невыплаченным штрафам, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся данным, 40-летний актер задолжал почти 164 тысячи рублей, из которых почти 100 тысяч - долг по кредиту. Также, как говорится в документах, Смольянинов* не выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, который получил за дискредитацию российской армии в октябре 2022 года, но не оплатил и получил взыскание еще на 6 тысяч рублей. За актером, как следует из данных, также числятся 14 штрафов ГИБДД, общая сумма к выплате - почти 18 тысяч, еще 13 тысяч рублей - штрафы за парковку. Последние взыскания актер получил в 2023 и 2024 годах. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов. Смольянинов* в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявлял, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести на актера уголовное дело (произошло ли это, ведомство не сообщало). Кроме того, ранее Черемушкинским судом Москвы в отношении актера был зарегистрирован протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, составленный из-за неподанной отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. Сообщалось, что он будет рассмотрен судом в августе. По данной статье Смольянинову* грозит штраф до 50 тысяч рублей.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240425/galkin-1942196181.html
https://ria.ru/20240628/pevitsa-1955985980.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843518071_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_4fe4b94ce5867b2a32b77150963a0a6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, артур смольянинов, александр бастрыкин, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Украина, Москва, Артур Смольянинов, Александр Бастрыкин, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам

Уехавший актер Смольянинов оставил в России долг в 164 тысяч рублей по кредитам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Артур Смольянинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уехавший в 2022 году после начала СВО актер Артур Смольянинов* оставил в России более 160 тысяч рублей долгов по кредитам и невыплаченным штрафам, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся данным, 40-летний актер задолжал почти 164 тысячи рублей, из которых почти 100 тысяч - долг по кредиту.
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Галкин* подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов
25 апреля, 09:29
Также, как говорится в документах, Смольянинов* не выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, который получил за дискредитацию российской армии в октябре 2022 года, но не оплатил и получил взыскание еще на 6 тысяч рублей. За актером, как следует из данных, также числятся 14 штрафов ГИБДД, общая сумма к выплате - почти 18 тысяч, еще 13 тысяч рублей - штрафы за парковку. Последние взыскания актер получил в 2023 и 2024 годах.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.
Смольянинов* в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявлял, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести на актера уголовное дело (произошло ли это, ведомство не сообщало).
Кроме того, ранее Черемушкинским судом Москвы в отношении актера был зарегистрирован протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, составленный из-за неподанной отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. Сообщалось, что он будет рассмотрен судом в августе. По данной статье Смольянинову* грозит штраф до 50 тысяч рублей.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
Мария Максакова - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Уехавшая на Украину певица не оплатила долги в России
28 июня, 04:26
 
РоссияУкраинаМоскваАртур СмольяниновАлександр БастрыкинГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала