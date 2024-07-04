Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам
Уехавший актер Смольянинов оставил в России долг в 164 тысяч рублей по кредитам
Актер Артур Смольянинов. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уехавший в 2022 году после начала СВО актер Артур Смольянинов* оставил в России более 160 тысяч рублей долгов по кредитам и невыплаченным штрафам, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся данным, 40-летний актер задолжал почти 164 тысячи рублей, из которых почти 100 тысяч - долг по кредиту.
Также, как говорится в документах, Смольянинов* не выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, который получил за дискредитацию российской армии в октябре 2022 года, но не оплатил и получил взыскание еще на 6 тысяч рублей. За актером, как следует из данных, также числятся 14 штрафов ГИБДД, общая сумма к выплате - почти 18 тысяч, еще 13 тысяч рублей - штрафы за парковку. Последние взыскания актер получил в 2023 и 2024 годах.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.
Смольянинов* в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявлял, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести на актера уголовное дело (произошло ли это, ведомство не сообщало).
Кроме того, ранее Черемушкинским судом Москвы в отношении актера был зарегистрирован протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, составленный из-за неподанной отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. Сообщалось, что он будет рассмотрен судом в августе. По данной статье Смольянинову* грозит штраф до 50 тысяч рублей.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
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