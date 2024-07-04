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Медведев поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.07.2024
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17:43 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/dobrovoltsy-1957466087.html
Медведев поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации
Медведев поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.07.2024
Медведев поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил добровольцев, которые приняли решение направиться в зону специальной военной операции и... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:43
2024-07-04T17:43
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил добровольцев, которые приняли решение направиться в зону специальной военной операции и сейчас уверенно приближают победу. "Особую благодарность конечно я также хотел бы выразить всем гражданам нашей страны, которые добровольно приняли решение направиться в зону боевых действий", - заявил Медведев на совещании в Минобороны по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками. Добровольцы, продолжил он, сделали это "из чувства долга, по зову сердца, как принято говорить, понимая, с какими сложностями и рисками связана эта служба". "Сегодня они защищают нашу страну на поле боя, проявляют стойкость, мужество и силу духа, уверенно приближают нашу победу над противником", - подчеркнул зампред Совбеза.
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россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Медведев поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации

Медведев: добровольцы в зоне СВО уверенно приближают победу РФ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкДобровольцы на тренировке
Добровольцы на тренировке - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Добровольцы на тренировке. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил добровольцев, которые приняли решение направиться в зону специальной военной операции и сейчас уверенно приближают победу.
"Особую благодарность конечно я также хотел бы выразить всем гражданам нашей страны, которые добровольно приняли решение направиться в зону боевых действий", - заявил Медведев на совещании в Минобороны по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.
Добровольцы, продолжил он, сделали это "из чувства долга, по зову сердца, как принято говорить, понимая, с какими сложностями и рисками связана эта служба".
"Сегодня они защищают нашу страну на поле боя, проявляют стойкость, мужество и силу духа, уверенно приближают нашу победу над противником", - подчеркнул зампред Совбеза.
Шойгу о резервных полках, боевой подготовке добровольцев и контрактников - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки
5 октября 2023, 10:45
 
РоссияДмитрий Медведев
 
 
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