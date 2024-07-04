https://ria.ru/20240704/dobrovoltsy-1957466087.html
Медведев поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации
Медведев поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.07.2024
Медведев поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил добровольцев, которые приняли решение направиться в зону специальной военной операции и... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:43
2024-07-04T17:43
2024-07-04T17:43
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил добровольцев, которые приняли решение направиться в зону специальной военной операции и сейчас уверенно приближают победу. "Особую благодарность конечно я также хотел бы выразить всем гражданам нашей страны, которые добровольно приняли решение направиться в зону боевых действий", - заявил Медведев на совещании в Минобороны по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками. Добровольцы, продолжил он, сделали это "из чувства долга, по зову сердца, как принято говорить, понимая, с какими сложностями и рисками связана эта служба". "Сегодня они защищают нашу страну на поле боя, проявляют стойкость, мужество и силу духа, уверенно приближают нашу победу над противником", - подчеркнул зампред Совбеза.
https://ria.ru/20231005/polki-1900611427.html
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россия, дмитрий медведев
Медведев поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации
Медведев: добровольцы в зоне СВО уверенно приближают победу РФ
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил добровольцев, которые приняли решение направиться в зону специальной военной операции и сейчас уверенно приближают победу
.
"Особую благодарность конечно я также хотел бы выразить всем гражданам нашей страны, которые добровольно приняли решение направиться в зону боевых действий", - заявил Медведев на совещании в Минобороны по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.
Добровольцы, продолжил он, сделали это "из чувства долга, по зову сердца, как принято говорить, понимая, с какими сложностями и рисками связана эта служба".
"Сегодня они защищают нашу страну на поле боя, проявляют стойкость, мужество и силу духа, уверенно приближают нашу победу над противником", - подчеркнул зампред Совбеза.