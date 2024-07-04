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"Прорвали оборону": на Западе занервничали из-за ситуации в ДНР - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/dnr-1957501984.html
"Прорвали оборону": на Западе занервничали из-за ситуации в ДНР
"Прорвали оборону": на Западе занервничали из-за ситуации в ДНР - РИА Новости, 04.07.2024
"Прорвали оборону": на Западе занервничали из-за ситуации в ДНР
Российские войска прорвали украинскую оборону в Кирово ДНР, стратегия ВСУ не работает, написал немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке в соцсети... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:13
2024-07-04T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска прорвали украинскую оборону в Кирово ДНР, стратегия ВСУ не работает, написал немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке в соцсети X.В воскресенье Министерство обороны сообщило, что российские военные захватили крупный опорный пункт ВСУ на востоке Кирово в Донбассе. Как уточнили в ведомстве, "опорник" заняли штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр"."Российская армия прорвала украинскую линию обороны и продвинулась на три километра в Кирово &lt;…&gt;. В чем бы не заключалась стратегия Украины по сдерживанию наступления России в ДНР, она не работает", — написал Репке.В среду Минобороны России заявило, что подразделения Южной группировки войск полностью освободили район Новый в Часовом Яре в ДНР. Как отметил советник главы республики Ян Гагин, взятие района говорит о проломе обороны ВСУ.
https://ria.ru/20240704/vsu-1957412191.html
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украина
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в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Донбасс
"Прорвали оборону": на Западе занервничали из-за ситуации в ДНР

Репке: российские войска прорвали оборону ВСУ в Кирово ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа танкистов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска прорвали украинскую оборону в Кирово ДНР, стратегия ВСУ не работает, написал немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке в соцсети X.
В воскресенье Министерство обороны сообщило, что российские военные захватили крупный опорный пункт ВСУ на востоке Кирово в Донбассе. Как уточнили в ведомстве, "опорник" заняли штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр".
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"Российская армия прорвала украинскую линию обороны и продвинулась на три километра в Кирово <…>. В чем бы не заключалась стратегия Украины по сдерживанию наступления России в ДНР, она не работает", — написал Репке.
В среду Минобороны России заявило, что подразделения Южной группировки войск полностью освободили район Новый в Часовом Яре в ДНР. Как отметил советник главы республики Ян Гагин, взятие района говорит о проломе обороны ВСУ.
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