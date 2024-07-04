https://ria.ru/20240704/dnr-1957501984.html

"Прорвали оборону": на Западе занервничали из-за ситуации в ДНР

"Прорвали оборону": на Западе занервничали из-за ситуации в ДНР - РИА Новости, 04.07.2024

"Прорвали оборону": на Западе занервничали из-за ситуации в ДНР

Российские войска прорвали украинскую оборону в Кирово ДНР, стратегия ВСУ не работает, написал немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке в соцсети... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T20:13

2024-07-04T20:13

2024-07-04T20:13

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска прорвали украинскую оборону в Кирово ДНР, стратегия ВСУ не работает, написал немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке в соцсети X.В воскресенье Министерство обороны сообщило, что российские военные захватили крупный опорный пункт ВСУ на востоке Кирово в Донбассе. Как уточнили в ведомстве, "опорник" заняли штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр"."Российская армия прорвала украинскую линию обороны и продвинулась на три километра в Кирово <…>. В чем бы не заключалась стратегия Украины по сдерживанию наступления России в ДНР, она не работает", — написал Репке.В среду Минобороны России заявило, что подразделения Южной группировки войск полностью освободили район Новый в Часовом Яре в ДНР. Как отметил советник главы республики Ян Гагин, взятие района говорит о проломе обороны ВСУ.

https://ria.ru/20240704/vsu-1957412191.html

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