https://ria.ru/20240704/delo-1957493824.html

Дело жителя Твери, зарегистрировавшего братьев Исломовых, направили в суд

Дело жителя Твери, зарегистрировавшего братьев Исломовых, направили в суд - РИА Новости, 04.07.2024

Дело жителя Твери, зарегистрировавшего братьев Исломовых, направили в суд

Дело жителя Твери, который фиктивно зарегистрировал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле",... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:34

2024-07-04T19:34

2024-07-04T19:34

происшествия

тверь

брянская область

осаго

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РЯЗАНЬ, 4 июл - РИА Новости. Дело жителя Твери, который фиктивно зарегистрировал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", направлено в суд. Московский районный суд Твери в апреле сообщал о заключении под стражу Ашурова, обвиняемого в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации. Имя фигуранта не указывалось. Из материалов дела следует, отмечал суд, что в его жилище были фиктивно "зарегистрированы Исломов А.И. и Исломов Д.И., которые привлекаются к уголовной ответственности по ст. 205 УК РФ за совершение теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в городе Красногорск Московской области". "Прокуратурой Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении 36-летнего жителя города Твери. Он обвиняется в совершении 14 эпизодов преступлений, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации)… Уголовное дело направлено в суд", - сообщила в четверг в своем Telegram-канале прокуратура Тверской области без указания имени обвиняемого. По данным следствия, мужчина с 2018 по 2022 годы, являясь собственником непригодного для проживания дома в деревне Сидорково Максатихинского муниципального округа, предоставил в полицию договоры безвозмездного пользования жилым помещением, а также 18 заявлений иностранных граждан о регистрации по месту жительства. При этом он знал, что они проживать там не будут и фактически помещение предоставлять не собирался. На сайте Максатихинского межрайонного суда Тверской области опубликовано дело в отношении Салохиддина Ашурова по статье 322.2 УК РФ. Согласно материалам, оно поступило 1 июля, а 3 июля суд принял решение о направлении его по подсудности. Как указано в релизе на сайте Максатихинского межрайонного суда, поступило уголовное дело в отношении 36-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого по статье 322.2 УК РФ. В судебном заседании 3 июля был рассмотрен вопрос о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело, уточняется в публикации, направлено по подсудности мировому судье, без уточнения, в какой именно мировой суд. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, погибли 145 человек. "Крокус сити холл" полностью сгорел. По данному делу арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). В их числе Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. Никто из Исломовых виновным себя не считает.

https://ria.ru/20240605/dolgi-1950550839.html

https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948094892.html

https://radiosputnik.ru/20240524/krokus-1948064721.html

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происшествия, тверь, брянская область, осаго