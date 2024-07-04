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На депутата Волгоградской облдумы завели уголовное дело
На депутата Волгоградской облдумы завели уголовное дело - РИА Новости, 04.07.2024
На депутата Волгоградской облдумы завели уголовное дело
Уголовное дело по статье "превышение полномочий" заведено на депутата Волгоградской областной думы Татьяны Распутиной, она намерена обжаловать возбуждение дела... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:05
2024-07-04T16:05
2024-07-04T16:05
происшествия
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волгоградская областная дума
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ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Уголовное дело по статье "превышение полномочий" заведено на депутата Волгоградской областной думы Татьяны Распутиной, она намерена обжаловать возбуждение дела в суде, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. По информации суда, уголовное дело было возбуждено против депутата Волгоградской областной думы Татьяна Распутиной по статье "превышение полномочий". Ранее Распутина занимала должность главы Светлоярского района области. "Сегодня в 17 часов будет рассмотрение жалобы ее защитника в порядке ст. 125 УПК РФ ("судебный порядок рассмотрения жалоб" – ред.). Обжалуют действия правоохранительных органов, так как считают незаконным возбуждение уголовного дела", — сообщили агентству в суде.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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происшествия, светлоярский район, россия, волгоградская областная дума
Происшествия, Светлоярский район, Россия, Волгоградская областная Дума
На депутата Волгоградской облдумы завели уголовное дело
На депутата Волгоградской облдумы Распутину завели дело о превышении полномочий