Рейтинг@Mail.ru
На депутата Волгоградской облдумы завели уголовное дело - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/delo-1957425441.html
На депутата Волгоградской облдумы завели уголовное дело
На депутата Волгоградской облдумы завели уголовное дело - РИА Новости, 04.07.2024
На депутата Волгоградской облдумы завели уголовное дело
Уголовное дело по статье "превышение полномочий" заведено на депутата Волгоградской областной думы Татьяны Распутиной, она намерена обжаловать возбуждение дела... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:05
2024-07-04T16:05
происшествия
светлоярский район
россия
волгоградская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Уголовное дело по статье "превышение полномочий" заведено на депутата Волгоградской областной думы Татьяны Распутиной, она намерена обжаловать возбуждение дела в суде, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. По информации суда, уголовное дело было возбуждено против депутата Волгоградской областной думы Татьяна Распутиной по статье "превышение полномочий". Ранее Распутина занимала должность главы Светлоярского района области. "Сегодня в 17 часов будет рассмотрение жалобы ее защитника в порядке ст. 125 УПК РФ ("судебный порядок рассмотрения жалоб" – ред.). Обжалуют действия правоохранительных органов, так как считают незаконным возбуждение уголовного дела", — сообщили агентству в суде.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
светлоярский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, светлоярский район, россия, волгоградская областная дума
Происшествия, Светлоярский район, Россия, Волгоградская областная Дума
На депутата Волгоградской облдумы завели уголовное дело

На депутата Волгоградской облдумы Распутину завели дело о превышении полномочий

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зал суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Уголовное дело по статье "превышение полномочий" заведено на депутата Волгоградской областной думы Татьяны Распутиной, она намерена обжаловать возбуждение дела в суде, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
По информации суда, уголовное дело было возбуждено против депутата Волгоградской областной думы Татьяна Распутиной по статье "превышение полномочий". Ранее Распутина занимала должность главы Светлоярского района области.
"Сегодня в 17 часов будет рассмотрение жалобы ее защитника в порядке ст. 125 УПК РФ ("судебный порядок рассмотрения жалоб" – ред.). Обжалуют действия правоохранительных органов, так как считают незаконным возбуждение уголовного дела", — сообщили агентству в суде.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43
 
ПроисшествияСветлоярский районРоссияВолгоградская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала