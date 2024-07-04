https://ria.ru/20240704/delo-1957392297.html

На Украине возбудили дело против российского полковника Панченко

На Украине возбудили дело против российского полковника Панченко - РИА Новости, 04.07.2024

На Украине возбудили дело против российского полковника Панченко

Уголовное дело возбуждено на Украине против командира 159-го истребительного авиационного полка Западного военного округа Вооруженных сил России, полковника... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:46

2024-07-04T14:46

2024-07-04T15:02

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Украине против командира 159-го истребительного авиационного полка Западного военного округа Вооруженных сил России, полковника Ивана Панченко, сообщили в четверг в Службе безопасности Украины (СБУ). "Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного военного… из РФ… Речь идет о полковнике Иване Панченко – командире 159-го истребительного авиационного полка Западного военного округа Вооруженных сил России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Ведомство утверждает, что Панченко в мае 2022 года якобы отдал приказ нанести авиаудар по Национальному музею Григория Сковороды в Харьковской области. СБУ сообщила, что полковник обвиняется по статье "Нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20240626/popov-1955535467.html

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россия, украина, харьковская область, служба безопасности украины, в мире