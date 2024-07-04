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После обрушения Дворца детского творчества в Кузбассе возбудили два дела - РИА Новости, 04.07.2024
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14:14 04.07.2024 (обновлено: 14:18 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/delo-1957379169.html
После обрушения Дворца детского творчества в Кузбассе возбудили два дела
После обрушения Дворца детского творчества в Кузбассе возбудили два дела - РИА Новости, 04.07.2024
После обрушения Дворца детского творчества в Кузбассе возбудили два дела
Два уголовных дела возбуждено после частичного обрушения Дворца детского творчества в городе Белово Кемеровской области, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:14
2024-07-04T14:18
происшествия
белово
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 4 июл – РИА Новости. Два уголовных дела возбуждено после частичного обрушения Дворца детского творчества в городе Белово Кемеровской области, сообщило региональное СУСК РФ. Со ссылкой на ГУМЧС по региону сообщалось, что здание Дворца детского творчества с первого по четвертый этаж частично обрушилось в городе Белово Кемеровской области, погибших и пострадавших нет. Сообщение об обрушении перекрытий и стены здания во Дворце творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. поступило около 16.30 (12.30 мск). "По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следственного управления. Отмечается, что на место незамедлительно выехала следственная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Белово, которая продолжает работу по осмотру места происшествия. "По поручению прокурора области Александра Блошкина прокуратурой города Белово организована проверка исполнения законодательства о муниципальной собственности, соблюдения прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в учреждении, в ходе которой обстоятельствам произошедшего и действиям ответственных должностных лиц будет дана надлежащая, в том числе уголовно-правовая оценка", – сообщили в прокуратуре Кузбасса. В надзорном ведомстве добавили, что расследование уголовных дел поставлено на контроль.
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происшествия, белово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белово, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После обрушения Дворца детского творчества в Кузбассе возбудили два дела

СК возбудил два дела после обрушения Дворца детского творчества в Кузбассе

© Фото : СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramСотрудник СК РФ на месте обрушения Дворца детского творчества в городе Беляево в Кузбассе
Сотрудник СК РФ на месте обрушения Дворца детского творчества в городе Беляево в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте обрушения Дворца детского творчества в городе Беляево в Кузбассе
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КЕМЕРОВО, 4 июл – РИА Новости. Два уголовных дела возбуждено после частичного обрушения Дворца детского творчества в городе Белово Кемеровской области, сообщило региональное СУСК РФ.
Со ссылкой на ГУМЧС по региону сообщалось, что здание Дворца детского творчества с первого по четвертый этаж частично обрушилось в городе Белово Кемеровской области, погибших и пострадавших нет. Сообщение об обрушении перекрытий и стены здания во Дворце творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. поступило около 16.30 (12.30 мск).
"По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следственного управления. Отмечается, что на место незамедлительно выехала следственная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Белово, которая продолжает работу по осмотру места происшествия.
"По поручению прокурора области Александра Блошкина прокуратурой города Белово организована проверка исполнения законодательства о муниципальной собственности, соблюдения прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в учреждении, в ходе которой обстоятельствам произошедшего и действиям ответственных должностных лиц будет дана надлежащая, в том числе уголовно-правовая оценка", – сообщили в прокуратуре Кузбасса. В надзорном ведомстве добавили, что расследование уголовных дел поставлено на контроль.
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ПроисшествияБеловоРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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