https://ria.ru/20240704/debaty-1957519696.html

"Подавился, как собака костью". Трамп высмеял Байдена после дебатов

"Подавился, как собака костью". Трамп высмеял Байдена после дебатов - РИА Новости, 04.07.2024

"Подавился, как собака костью". Трамп высмеял Байдена после дебатов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в оправдания своего преемника Джо Байдена о неудачном выступлении на дебатах. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T22:37

2024-07-04T22:37

2024-07-04T22:38

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предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в оправдания своего преемника Джо Байдена о неудачном выступлении на дебатах. "Он подавился, как собака костью, во время дебатов, но попробовал притвориться, что дело в "международной поездке", после которой он отдыхал всего 12 дней, а потом обвинил "простуду", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, из этого следует, что Байден не способен занимать высший государственный пост. Ранее Байден признал, что "облажался" на дебатах. Неудачное выступление он списал на усталость. Несмотря на неделю непубличной подготовки в загородной резиденции, по словам Байдена, поездки в Европу до этого отняли много энергии, и на мероприятии он "чуть не заснул". Как сообщали американские СМИ, Байден в ходе видео конференции со своим штабом и нацкомитетом демократической партии заявил, что будет продолжать борьбу и "никто его не выгоняет". При этом сообщалось о планах группы законодателей-демократов обратиться к президенту США с призывом выйти из гонки. Один из членов палаты представителей, демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Затем его однопартиец и коллега Рауль Грижалва в интервью журналистам заявил, что следует поискать других кандидатов. При этом участники встречи Байдена с 20 губернаторами-демократами заявили, что руководители регионов высказали ему свою поддержку. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240704/biden-1957518349.html

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в мире, сша, европа, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена