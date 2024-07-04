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Чернышенко рассказал о трудоустройстве выпускников–инженеров - РИА Новости, 04.07.2024
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14:01 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/chernyshenko-1957370712.html
Чернышенко рассказал о трудоустройстве выпускников–инженеров
Чернышенко рассказал о трудоустройстве выпускников–инженеров - РИА Новости, 04.07.2024
Чернышенко рассказал о трудоустройстве выпускников–инженеров
Доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к 100%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:01
2024-07-04T14:01
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к 100%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За последние три года профессия инженера вошла в тройку самых востребованных на российском рынке труда. Доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к 100%, в настоящее время она достигла 97%", - сказал Чернышенко на съезде российского союза ректоров. По его словам, в структуре каждого национального проекта технологического лидерства будет предусмотрена подготовка квалифицированных специалистов.
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общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о трудоустройстве выпускников–инженеров

Чернышенко: доля трудоустройства выпускников–инженеров приближается к 100%

© iStock.com / standretИнженер работает с сетевым оборудованием в серверном помещении
Инженер работает с сетевым оборудованием в серверном помещении - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© iStock.com / standret
Инженер работает с сетевым оборудованием в серверном помещении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к 100%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"За последние три года профессия инженера вошла в тройку самых востребованных на российском рынке труда. Доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к 100%, в настоящее время она достигла 97%", - сказал Чернышенко на съезде российского союза ректоров.
По его словам, в структуре каждого национального проекта технологического лидерства будет предусмотрена подготовка квалифицированных специалистов.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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