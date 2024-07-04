https://ria.ru/20240704/chernyshenko-1957370712.html

Чернышенко рассказал о трудоустройстве выпускников–инженеров

Чернышенко рассказал о трудоустройстве выпускников–инженеров - РИА Новости, 04.07.2024

Чернышенко рассказал о трудоустройстве выпускников–инженеров

Доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к 100%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:01

2024-07-04T14:01

2024-07-04T14:01

общество

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к 100%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За последние три года профессия инженера вошла в тройку самых востребованных на российском рынке труда. Доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к 100%, в настоящее время она достигла 97%", - сказал Чернышенко на съезде российского союза ректоров. По его словам, в структуре каждого национального проекта технологического лидерства будет предусмотрена подготовка квалифицированных специалистов.

https://ria.ru/20240626/aes-1955568852.html

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2024

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общество, россия, дмитрий чернышенко