https://ria.ru/20240704/bayden-1957496726.html

Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом

Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом - РИА Новости, 04.07.2024

Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден признал, что облажался на дебатах с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, об этом он заявил в интервью радиоведущему из Милуоки... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:51

2024-07-04T19:51

2024-07-04T20:55

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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что облажался на дебатах с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, об этом он заявил в интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму."Факт в том, что я облажался. Я допустил ошибку", — сказал американский лидер.До этого Байден списывал неудачу на дебатах на усталость. Глава государства отмечал, что, несмотря на неделю непубличной подготовки, состоявшиеся перед этим поездки в Европу отняли много энергии и на мероприятии он "чуть не заснул". По данным американских СМИ, президент США во время видеоконференции со своим штабом и нацкомитетом Демпартии заявил, что будет продолжать борьбу и "никто его не выгоняет". При этом параллельно появляются сообщения о планах группы законодателей-демократов обратиться к главе Белого дома с призывом выйти из гонки. Так, один из членов палаты представителей Ллойд Доггетт публично обратился к Байдену с просьбой отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Его однопартиец и коллега Рауль Грихальва также выразил мнение о необходимости поискать других претендентов. В то же время ранее в четверг глава штата Мэриленд Уэс Мур рассказала, что 20 губернаторов-демократов во время встречи с американским лидером высказали ему свою поддержку. Белый дом, в свою очередь, заявил, что Байден "как всегда, остр умом" и не будет сниматься с выборов. Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены при помощи жены Джилл.Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240704/bayden-1957402575.html

https://ria.ru/20240704/zamena-1957278113.html

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