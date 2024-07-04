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Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом - РИА Новости, 04.07.2024
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19:51 04.07.2024 (обновлено: 20:55 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/bayden-1957496726.html
Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом
Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом - РИА Новости, 04.07.2024
Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом
Президент США Джо Байден признал, что облажался на дебатах с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, об этом он заявил в интервью радиоведущему из Милуоки... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:51
2024-07-04T20:55
в мире
сша
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
европа
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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что облажался на дебатах с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, об этом он заявил в интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму."Факт в том, что я облажался. Я допустил ошибку", — сказал американский лидер.До этого Байден списывал неудачу на дебатах на усталость. Глава государства отмечал, что, несмотря на неделю непубличной подготовки, состоявшиеся перед этим поездки в Европу отняли много энергии и на мероприятии он "чуть не заснул". По данным американских СМИ, президент США во время видеоконференции со своим штабом и нацкомитетом Демпартии заявил, что будет продолжать борьбу и "никто его не выгоняет". При этом параллельно появляются сообщения о планах группы законодателей-демократов обратиться к главе Белого дома с призывом выйти из гонки. Так, один из членов палаты представителей Ллойд Доггетт публично обратился к Байдену с просьбой отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Его однопартиец и коллега Рауль Грихальва также выразил мнение о необходимости поискать других претендентов. В то же время ранее в четверг глава штата Мэриленд Уэс Мур рассказала, что 20 губернаторов-демократов во время встречи с американским лидером высказали ему свою поддержку. Белый дом, в свою очередь, заявил, что Байден "как всегда, остр умом" и не будет сниматься с выборов. Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены при помощи жены Джилл.Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240704/bayden-1957402575.html
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в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024, дональд трамп, европа
В мире, США, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Европа
Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом

Байден признал, что облажался и допустил ошибку на дебатах с Трампом

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что облажался на дебатах с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, об этом он заявил в интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму.
"Факт в том, что я облажался. Я допустил ошибку", — сказал американский лидер.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Washington Post написала для Байдена речь об уходе с поста президента
Вчера, 15:13
До этого Байден списывал неудачу на дебатах на усталость. Глава государства отмечал, что, несмотря на неделю непубличной подготовки, состоявшиеся перед этим поездки в Европу отняли много энергии и на мероприятии он "чуть не заснул".
По данным американских СМИ, президент США во время видеоконференции со своим штабом и нацкомитетом Демпартии заявил, что будет продолжать борьбу и "никто его не выгоняет". При этом параллельно появляются сообщения о планах группы законодателей-демократов обратиться к главе Белого дома с призывом выйти из гонки.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
СМИ назвали главного кандидата на замену Байдена
Вчера, 09:59
Так, один из членов палаты представителей Ллойд Доггетт публично обратился к Байдену с просьбой отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Его однопартиец и коллега Рауль Грихальва также выразил мнение о необходимости поискать других претендентов.
В то же время ранее в четверг глава штата Мэриленд Уэс Мур рассказала, что 20 губернаторов-демократов во время встречи с американским лидером высказали ему свою поддержку.
Белый дом, в свою очередь, заявил, что Байден "как всегда, остр умом" и не будет сниматься с выборов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Опрос показал, сколько американцев считают Байдена слишком старым
Вчера, 05:53
Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены при помощи жены Джилл.
Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
 
В миреСШАДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024Дональд ТрампЕвропа
 
 
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